El PP de Extremadura critica que Vox y el PSOE se pongan "de perfil" en la Asamblea para defender una financiación justa

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado este lunes que Vox y el PSOE se pusieran "de perfil" el pasado jueves en el pleno de la Asamblea a la hora de apoyar una iniciativa para defender una financiación justa. Sánchez Juliá se ha pronunciado de esta forma, en rueda de prensa este lunes en Mérida, sobre la propuesta de pronunciamiento que el PP defendió en la Asamblea en contra del concierto con Cataluña, y que finalmente decayó tras recibir los votos en contra del PSOE, y las abstenciones de Vox y Unidas por Extremadura. Ante esta situación, Sánchez Juliá ha reiterado que la posición del PP en materia de financiación "no se ha movido ni un centímetro" tras la firma de la declaración institucional en esta materia el pasado mes de febrero, por lo que "quienes se han movido de esa posición tendrán que explicárselo a los extremeños, porque son a ellos a quienes han abandonado". "Esta semana ha quedado claro que el Partido Popular es el único partido que defiende la financiación justa para Extremadura con firmeza y sin titubeos", ha reafirmado el portavoz del PP, quien ha considerado que "es triste que otros partidos, por interés político, por interés electoral, se hayan movido y hayan abandonado a Extremadura", ha señalado. En ese sentido, ha lamentado que esta iniciativa, todos los grupos parlamentarios excepto el PP "se pusieron de perfil a la hora de reivindicar y decir que sí a la igualdad y decir que no a los privilegios del concierto independentista", por lo que ha lamentado que el PSOE extremeño "se mostró nuevamente arrodillado ante su líder Pedro Sánchez", ha criticado Sánchez Juliá. "Se han consolidado como una sucursal de Ferraz y ahora quieren ser los alumnos aventajados del sanchismo", ha criticado el portavoz del PP, quien ha apuntado además que "hay otros casos como el de Vox donde dicen pelear por la unidad y por la igualdad y cuando hay que defender una financiación justa para Extremadura también se ponen de perfil, se abstienen y le echan una mano a Pedro Sánchez". Algo que les "ha sorprendido" por lo que el PP lamenta "esa postura de perfil de Vox en Extremadura", ya que según ha señalado, "esto no es una cuestión del PP, que nadie se equivoque, es una cuestión que trasciende mucho más allá del tacticismo político", ha criticado. Según ha alertado Sánchez Juliá, el pacto del PSOE con Esquerra Republicana "pone fin a una agencia tributaria única", así como al principio de solidaridad, y "a una negociación multilateral donde todas las comunidades autónomas tengan voz y voto", tras lo que ha asegurado que "todo esto es lo que hay que combatir", porque "hará que Extremadura sea una de las grandes perjudicadas", ha lamentado. Por todo ello, el Gobierno de María Guardiola va "a seguir luchando" y "reivindicando todo lo que Extremadura se merece", así como "exigiendo una financiación justa" y las inversiones en el tren, en las autovías y "que no se nos quiten industrias como quieren hacer con la Central Nuclear de Almaraz" "Esperemos que quiénes el jueves se movieron, vuelvan al sitio de defender los intereses de Extremadura", ha concluido. "MANO TENDIDA" PARA NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS Por otra parte, y respecto al inicio de las negociaciones sobre los presupuestos de 2025 que se iniciaron el pasado viernes, Sánchez Juliá ha valorado la "mano tendida" del Gobierno de María Guardiola, que ha demostrado "voluntad de diálogo" con todos los grupos parlamentarios y "con más de un mes de antelación" al registro de estas cuentas, "algo que nunca había sucedido en Extremadura", ha dicho. Así, se ha mostrado "convencidos de que esa mano tendida va a beneficiar a los extremeños", por lo que Sánchez Juliá ha confiado en que "esa mano tendida también sea valorada por todos los grupos parlamentarios para anteponer los intereses de los extremeños por delante de cualquier interés partidista". Según ha señalado, el presupuesto de Extremadura para 2025 busca "consolidar la política fiscal y el crecimiento económico" de este año, en el que se han encadenado "siete meses consecutivos de generación de empleo" en la región, y se han alcanzado "cifras récord de exportaciones", entre otras medidas. En ese sentido, Sánchez Juliá ha reafirmado que "pese a los malos augurios de la oposición", en Extremadura "se ha consolidado una política fiscal justa", que "no ha afectado a la recaudación y que ha mejorado los servicios públicos en Extremadura". Sánchez Juliá ha añadido además que el presupuesto para 2025 "apuesta por grandes proyectos" en la región, como los 20 millones de euros que aporta para que el regadío de Tierra de Barros "pueda ser una realidad" y ofrezca "certidumbre" a los regantes, por lo que esperan que "otras administraciones pues tengan el mismo gesto con los regantes"; ha dicho. Además, el presupuesto "va a consolidar" la educación, la sanidad, la atención a la dependencia y los servicios públicos, que son "una prioridad" para la presidenta de Junta, María Guardiola, y para el PP, "al igual que lo es también la defensa de una financiación autonómica justa y sin privilegios". Finalmente, y respecto a la situación de la atención sanitaria durante el verano, el portavoz del PP extremeño ha valorado que el gobierno de María Guardiola "ha aprobado con nota su primer verano donde se ha garantizado la cobertura sanitaria a todos los extremeños", ya que "cumplió con su palabra y realizó 7.000 contrataciones de profesionales". Se trata de "contratos además de futuro, no contratos por días como hacía el anterior Gobierno", con lo que la Junta de Extremadura "ha demostrado que no está reñida la calidad asistencial con las mejoras laborales", tras lo que ha resaltado que "hay más médicos en Extremadura, más enfermeros, mayor número de consultas hospitalarias y más actividad quirúrgica que con el anterior Gobierno en el verano del año 2022", ha dicho. Pero además, ha añadido, "se ha hecho un esfuerzo en áreas que estaban muy abandonadas" por parte del PSOE, como el área de Llerena-Zafra, "donde se han atendido reivindicaciones históricas, que también han mejorado la calidad de los cuidados a los pacientes y la seguridad", ya que "se han cubierto todas las necesidades de contratación de sustitutos por vacaciones, por bajas y otras ausencias y se han unificado guardias", ha relatado. "Por lo tanto, se está fortaleciendo el sistema sanitario en todas las áreas de salud, pero con especial incidencia también en aquellas que históricamente han estado más abandonadas por el anterior Gobierno", ha concluido Sánchez Juliá.

