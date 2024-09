Pedro Martínez: "He acabado contento al final del dia por acabar primeros"

Valencia, 15 sep (EFE).- El jugador valenciano Pedro Martínez señaló, tras conseguir junto a Marcel Granollers, el punto decisivo de dobles que dio el triunfo a España frente a Australia y garantizó la primera plaza del grupo B, que acabó contento el día por acabar primeros, a pesar de la derrota sufrida en el segundo partido de individuales ante Alexei Popyrin.

"Que David (Ferrer) me haya hecho jugar el dobles me ha venido bien, no me ha dado tiempo a pensar en el individual. Estoy contento porque he rendido bien en el dobles y acabo contento al final del día por acabar primeros de grupo", explicó.

El tenista admitió que jugar en casa "ha sido muy especial, pude jugar el último torneo ATP que se jugó en el Ágora y que tengamos esta competición en Valencia y tener aquí a toda la familia y amigos en pista es muy especial. Llevo todo el año jugando fuera y cuando estás en casa es muy bonito que se acerquen todos los tuyos a verte jugar".

A nivel individual, Pedro Martínez reconoció que "estoy haciendo probablemente el mejor año de mi vida, no le pido nada especial a lo que resta de año, si no seguir en la misma línea y seguir dando el mismo nivel hasta final de año y ojala consiga mi mejor ranking".

Por su parte, Marcel Granollers apuntó respecto al hecho de no haber repetido pareja en las tres series disputadas que "tengo la suerte de que los tres compañeros son muy buenos, todos los que estamos aquí podemos hacer un gran dobles. Igual yo puedo aportar llevar más en horas en pista en los dobles y ellos me aportan su gran calidad dr jugadores y esa combinación funciona. Estoy contento del nivel de los tres partidos". EFE

