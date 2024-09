Lobato presentará a Ferraz su propuesta para el Congreso para que Hacienda no deje de recaudar impuestos en Cataluña

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, presentará su propuesta sobre financiación autonómica a la dirección del partido, de cara a la celebración del 41 Congreso Federal del próximo mes de noviembre en Sevilla, en el que va a insistir en el papel que debe jugar de la Agencia Tributaria para seguir llevando a cabo la recaudación de impuestos en Cataluña. Lobato se ofreció a elaborar la ponencia sobre financiación autonómica para el Congreso pero Ferraz designó un comité organizador en el que no le ha incluido y ha dejado la ponencia marco en manos de la presidenta del partido Cristina Narbona --que forma parte del PSOE-M-- , la secretaria de Estudios y Programas, Idoia Mendía, y el presidente la Fundación Avanza, Manu Escudero. No obstante, según indican fuentes del PSOE madrileño, Lobato está decidido a trasladar una propuesta exhaustiva a los organizadores del Congreso y espera que la tengan en cuenta de cara al debate sobre financiación que se espera en Sevilla, la principal discusión interna en el partido en este momento. Lobato, que es técnico de Hacienda por oposición, trabaja en una iniciativa que asuma lo pactado con ERC, es decir que Cataluña sea quien recaude y gestione el 100% de los impuestos que se pagan en esa comunidad, pero con la salvedad de que sea la Agencia Tributaria la que lleve a cabo la tarea. ACABAR CON LA DIVISIÓN INTERNA Los detalles están aún por definir, pero la vía podría pasar por una encomienda de gestión de la Generalitat a Hacienda para que sea este órgano estatal el que recaude, aunque la titularidad recaiga en el gobierno autonómico. Está por ver si Ferraz permite incluir las propuestas de Lobato en el debate y si estas ideas tienen eco en el resto del partido, aunque, según las fuentes consultadas, la aspiración de Madrid es que la iniciativa sea asumida por todo el PSOE y pueda terminar con la división interna. La materia es tan sensible que, según indican, el documento que finalmente se lleve al Congreso Federal sobre financiación autonómica debería ser respaldado por la totalidad de los delegados y no ven asumible una votación que arroje un resultado que deje patente la división. LA EFICACIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Tras el Comité Federal del pasado sábado, Lobato se ofreció públicamente a liderar la ponencia sobre financiación y modelo territorial del PSOE. Dijo además que es "legítimo" este acuerdo fiscal entre PSC y ERC para que Cataluña comience a recaudar el cien por cien de los impuestos, y cree que es un punto de partida para comenzar a plantear este debate. El líder del PSOE de Madrid ya ha advertido en otras ocasiones de que la Agencia Tributaria debe seguir operando en Cataluña y haciéndose cargo de la recaudación porque actúa "con mucha eficacia", según indicó este verano en una entrevista con Europa Press. En ese momento estaba sobre la mesa la posibilidad de establecer un consorcio tributario en el que participasen tanto el Estado como la Generalitat, y dijo que la Agencia Tributaria no puede desaparecer de Cataluña "por razones políticas, ideológicas e identitarias" porque es "una palanca esencial" para la gestión eficaz del sistema. Incluso llegó a señalar que este organismo es "la joya de la corona de la administración pública" porque funciona y así lo reconoce toda la población. En la misma entrevista rechazó el concierto económico --que en ese momento todavía no había sido aceptado por el Gobierno-- y la soberanía fiscal que reclamaban los independentistas y señaló que sería malo para todos, porque supondría destruir un sistema que funciona por otro más ineficaz. TENSIÓN CON FERRAZ Lobato ha hecho este ofrecimiento en medio de un clima de tensión con la dirección federal por su posible relevo al frente de la federación madrileña. Este mismo viernes, en una entrevista en RNE al ser preguntado sobre si cree que le están "moviendo la silla" ha afirmado que hay una mayoría amplísima de militantes del PSM que están "hartitos de estar con estos cambios cada dos por tres". "En el PSOE de Madrid llevamos 30 años con los aparatos de Ferraz moviendo sillas. Yo creo que ya hemos aprendido algo, ¿no? Y es que eso no funciona", aseguró tajante, para añadir a continuación que va "siendo hora de que el PSOE-M se tome las cosas en serio". Además, reiteró la importancia de "consolidar proyectos" y no estar "cada dos años cambiando de secretario general".

