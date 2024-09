El Congreso invertirá más de medio millón de euros para instalar 30 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos

El Congreso ha convocado un concurso para la adjudicación de un contrato valorado en 547.206 euros (impuestos incluidos) para la instalación de un total de 30 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos con los que cuenta la institución, donde en el futuro se podrían llegar a reunir hasta 56 de esos cargadores. Actualmente, la Cámara cuenta con dos aparcamientos, uno de cuatro plantas bajo la Carrera de San Jerónimo y otro, de tres, bajo el edificio más cercano al decimonónico Palacio que alberga el hemiciclo. En el primero hay catorce tomas de recarga de vehículos eléctricos oficiales y ya tiene sistema de guiado (para detectar si las plazas están libres u ocupadas) en tres de sus pisos, mientras que en el otro no hay ni puntos de recarga ni sistema de guiado. Ahora la Cámara quiere instalar un total de 30 nuevas tomas de recarga, 18 de ellas en el parking de la Carrera de San Jerónimo (que sumaría un total de 32) y otras doce en el otro, donde también se colocarán los cuadros de distribución para poder duplicar el número de puntos de recarga, es decir, con intención de que lleguen a 24. Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias los nuevos puntos no estarán reservados para vehículos oficiales --la Cámara tiene una flota de 25 vehículos, todos eléctricos-- sino que se pondrán a disposición del personal de la casa o de eventuales visitantes. Además, se va a poner un sistema de guiado en la planta del aparcamiento más grande que aún no lo tiene y en los tres pisos del que hay bajo las conocidas como ampliaciones I y II, donde ahora no existe. PLAN DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Todas estas medidas suponen un paso más en la aplicación del Plan de Sostenibilidad Medioambiental de la Cámara aprobado por la Mesa de la Congreso en abril de 2022. Las empresas que quieran presentarse al concurso deberán presentar sus ofertas a más tardar el 22 de octubre. El plazo de ejecución máximo para la realización de los trabajos será de cuatro meses desde la firma del contrato o aquel ofertado por la empresa adjudicataria. Los trabajos deberán realizarse en los días que se tenga menor incidencia sobre el funcionamiento normal de la Cámara. Los operarios podrán trabajar cualquier día laborable, pero con especial carga de trabajo los viernes. Además, tendrán que estar abiertos a realizar actividades especiales los sábados y domingos. Eso sí, el pliego, recogido por Europa Press, especifica que todos los trabajos, incluso si deben realizarse, excepcionalmente, fuera del horario establecido para los operarios, en festivos o en horas no laborables, se considerarán incluidos en el precio ofertado.

