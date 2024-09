Sumar insta a Junts a decidir si está en posiciones de avance o de bloqueo: "No se entendería que torpedearan los PGE"

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado que Junts debe decidir si es una formación que impulsa avances o está en posiciones de "bloqueo". Eso sí, ha advertido de que no se entendería que torpedeara los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. También ha lanzado al exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, que si aún "realmente le quedan valores" que le vinculen a la izquierda, seguirá apoyando al Gobierno progresista. En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, y cuestionada sobre si valdría la pena afrontar una negociación presupuestaria en caso de que se tumbara de nuevo el techo de gasto, Vidal ha manifestado que "siempre hay margen para seguir en la legislatura", aunque disponer de nuevos PGE son "fundamentales" para desplegar nuevas políticas necesarias para la ciudadanía. Eso sí, ha advertido de que el PSOE de cara a este debate se está mostrando "tímido" y que la posición de Sumar es "muy clara" poniendo sobre la mesa cuestiones tan importantes como mejoras en materia de acceso a la vivienda o la reducción de la jornada laboral. MENSAJE A JUNTS: TUMBAR EL TECHO DE GASTO ES UN "TIRO EN EL PIE" Al respecto y en referencia a Junts, que ya ha amenazado con volver a rechazar la senda de déficit elaborada por el Ejecutivo, la dirigente de los 'comunes' ha advertido que eso sería "un tiro en el pie" para la formación de Carlos Puigdemont, dado que debería explicar por qué rechaza que lleguen a Cataluña 500 millones más que contemplan para la comunidad el nuevo techo de gasto. "Quiero pensar que tendrán tiempo para reflexionar y para poder pensar precisamente los intereses de Cataluña", ha señalado Vidal, quien ha recalcado que no sacar el techo de gasto no impide presentar nuevos PGE pero sí "condiciona" la negociación de los mismos y que la capacidad de distribuir determinados recursos mediante las cuentas públicas quedaría "alterada". Con este contexto, Vidal ha exhortado a Junts que tiene "una decisión que tomar" y es "decidir qué quiere ser": "si una fuerza que consiga avances para Cataluña o una fuerza que los bloquee", optando por "bombardear" un techo de gasto que avanza en descentralización y reparte más fondos a las comunidades. "No se entendería que torpedearan un proyecto de presupuestos que habla a las comunidades autónomas, específicamente de Cataluña, y de algunas de las cuestiones que son más importantes para cualquiera que son vivienda, sanidad o transportes", ha insistido. CONVENCIDA DE QUE EL PNV TIENE "SENTIDO DE ESTADO" Respecto a si hay temor de que el PNV pueda descolgarse del bloque de investidura, tras apoyar la proposición del PP en el Congreso que instaba a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, Vidal ha señalado que entiende que los jetzale estén preocupados por los resultados electorales en Euskadi ante el ascenso de Bildu, pero no tiene duda de que es un partido con "sentido de Estado". "Es consciente que jamás a Euskadi le iría mejor con un gobierno de PP con Vox (...) también sensible en algunas materias sociales", ha ahondado para destacar, además, que ello le confiere un nivel de influencia que es positivo para el País Vasco y el conjunto del país. NO IMAGINA A PODEMOS HACIENDO QUE LA DERECHA SE MUEVA MÁS FÁCIL Cuestionada sobre si preocupa en la coalición que Ábalos también se desmarque a partir de ahora a la hora de votar en el Congreso, la portavoz adjunta de Sumar ha dicho que el exdirigente socialista es "evidente" que está "pensando en sí mismo" y no sabe bien qué mensaje está lanzando ahora mismo al PSOE. "Si realmente le quedan valores, y estoy convencida de que sí, que le vinculen con el progresismo y la izquierda y que le hagan conectar, al fin y al cabo, con la situación actual de una derecha absolutamente enloquecida (...) creo que finalmente terminará siendo lo que tiene que hacer, que es apoyar no sólo al gobierno sino a una mayoría democrática y plurinacional", ha zanjado. Respecto a la posición crítica que mantiene Podemos hacia el Ejecutivo, Vidal ha señalado que todos los partidos tienen "legitimidad" de seguir la estrategia propia que consideren, pero no imagina que los morados facilitando que el bloque conservador se mueva con "más facilidad". Y es que todos son conscientes de que la oposición actual está "enloquecida".

Compartir nota: Guardar Nuevo