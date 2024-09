El Mirandés mide su nivel actual ante un Albacete dolido

Miranda de Ebro (Burgos)/Albacete, 14 sep (EFE).-El Mirandés recibirá este domingo al Albacete Balompié en un encuentro en el que ambos equipos llegan igualados en puntos, aunque con dinámicas diferentes, pues a pesar de los resultados los rojillos aún siguen en etapa de conocerse y los manchegos han sumado dos derrotas consecutivas.

El equipo dirigido por Alessio Lisci se mantiene invicto tras cuatro jornadas, mientras que el Albacete llega con esas dos derrotas consecutivas, lo que augura un choque disputado entre dos conjuntos que buscarán afinar su juego y sumar una victoria que les empuje.

En la previa del partido, el técnico del Mirandés, Alessio Lisci, mostró su satisfacción con el rendimiento de su equipo hasta el momento, aunque subrayó que aún queda mucho por mejorar.

"Estamos haciéndolo bien, eso es importante. Ahora toca dar un paso más en ciertas situaciones con balón", señaló Lisci en rueda de prensa, haciendo hincapié en la necesidad de seguir puliendo detalles, especialmente en la fase ofensiva.

A pesar de los buenos resultados, con 6 puntos en 4 jornadas y solo un gol en contra, Lisci ha sido claro en cuanto a las áreas que aún necesitan trabajo.

"Los resultados están camuflando todo lo que nos ha pasado, pero no estamos tan bien como se puede percibir desde fuera", subrayó el entrenador.

A su juicio, el equipo sigue en una especie de "pretemporada" debido a las múltiples incorporaciones de última hora durante el mercado de fichajes. El técnico confía en que, con el tiempo y el trabajo, los nuevos jugadores se irán adaptando y alcanzarán su máximo nivel.

"El Albacete tiene una plantilla que me encanta. De hecho, creo que puede ser el mejor equipo al que nos hemos enfrentado hasta hoy", sostuvo sobre el rival, de quien destacó su capacidad para defender de forma ordenada y su versatilidad en las diferentes fases del juego.

A pesar de haber perdido sus últimos dos partidos, Lisci considera que su rival será un equipo peligroso, especialmente por el deseo de redimirse tras esos tropiezos.

Uno de los aspectos clave que Lisci destacó en su análisis es la necesidad de mejorar la "maldad" en el área rival, algo que considera fundamental para poder convertir las buenas sensaciones en victorias más consistentes.

"Estamos teniendo esa solidez defensiva que nos está permitiendo sacar ciertos resultados, pero hay que evolucionar. Nos falta esa maldad en el área, tomar mejores decisiones y atacar la portería con más determinación", explicó el técnico.

Frenar la sangría derrotista es la meta del Albacete en su visita a un Mirandés ante el que espera recuperar su mejor versión.

Los albaceteños han encadenado dos partidos perdiendo después de iniciar la temporada 2024-2025 de manera fulgurante, ganando a dos aspirantes al ascenso a Primera división como el Granada y el Elche.

El técnico blanco, Alberto González, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" después de las dos derrotas, para trabajar desde "la normalidad" y ha recalcado que "no habíamos perdido en casa ni nos habíamos quedado sin marcar, pero son situaciones normales que debemos asumir".

Eso no implica no ser consciente de que "hay que corregir errores" y espera que empiecen mañana ante un rival que "tiene paciencia para conseguir su juego" y del que ha destacado que es "muy vertical" y que "no necesita tanto que vayas a buscarlos para salir porque son muy ofensivos en ese aspecto".

Para este duelo contará con toda su plantilla disponible a excepción de Javi Villar, que continúa recuperándose de una rotura fibrilar que le ha hecho perderse el inicio liguero.

- Alineaciones probables

Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Juan Gutiérrez, Tachi, Pablo Tomeo, Julio Alonso, Reina, Gorrotxategui, Lachuer, Joel Casals, Panichelli.

Albacete: Lizoain; Álvaro, Jon García, Ros, Jaume Costa, Juanma, Riki, Marchan, Agus, Morci, Lazo o Higinio.

Árbitro: Lax Franco (comité murciano).

Estadio: Municipal de Anduva.

Hora: 14.00 CET. EFE

