Bautista: “Ha sido un partido épico, pensaba: pelea duro y tendrás oportunidad”

Valencia, 13 sep (EFE).- El tenista español Roberto Bautista, que remontó ante el francés Arthur Fils en un partido de casi tres horas (2-6, 7-5 y 6-3), expresó que “ha sido un partido épico, mi pensamiento era: pelea duro, que tendrás una oportunidad… Y todo cambió”.

“A veces luchas fuerte hasta la última oportunidad, unas veces la tienes y otras no. Todos los jugadores sienten presión por jugar contra mí porque saben que perseguiré hasta el último punto. He sido mejor jugador al final que al principio”, dijo en rueda de prensa tras dar a España el primer punto de la serie ante Francia.

Bautista, que ha ganado nueve de sus últimos diez partidos en la Copa Davis, reconoció que sin la ayuda del público “hubiese sido prácticamente imposible”. “He sentido que el público me ha llevado en volandas, Arthur ha sentido la presión del público, en el tercer set he vivido momentos en la pista que los llevaré siempre para mí”, agregó.

Por otro lado, el tenista de 36 años analizó que “el nivel de tenis ha sido muy bueno, al final del partido he sacado un nivel buenísimo, no es fácil sujetar a un jugador en el marcador de la manera que lo he hecho en el segundo set. La Copa Davis tiene esto, mañana ya veré como estoy físicamente, pero estoy muy contento”.

“La Copa Davis es una competición especial, la experiencia ayuda a manejar momentos y creo que Arthur tiene un futuro increíble, ha jugado un tenis buenísimo, los dos hemos hecho un grandísimo partido, pero el tenis tiene esto, no hay empate. Tiene que estar satisfecho del gran partido que ha hecho”, dijo sobre su rival de 20 años.

Sobre en qué escala de dificultad pone el partido desde que juega la Davis desde 2014, dijo que “lo pongo muy arriba, en el banquillo hablando con David le decía: pocas veces he sentido a un rival que le pegue tan fuerte y esté tan fino delante de mí”.

“David siempre me ha dicho: ten fe, que tendrás una oportunidad y la vas a coger. En el 5-5 he cogido esa oportunidad y he acabado a un grandísimo nivel. La Davis es una competición que me motiva mucho y es una fecha que tengo muy marcada, era mi gran objetivo de la temporada después de un año duro (por la lesión) en el que he salido del top100 después de muchos años”, reconoció.

Por último, el castellonense también confesó que “mi relación con David (Ferrer) siempre ha sido muy buena, somos los dos de aquí (de la Comunitat Valenciana) y he tenido la oportunidad de aprender de él, de disfrutar con él”.

“Echo de menos que esté en el circuito, el año pasado no tuve la oportunidad de jugar la Davis con él en el banquillo y hemos vivido momentos muy bonitos en el partido”, finalizó. EFE

