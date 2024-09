Ayuso critica que Vox hable tanto de la Cruz del Valle mientras demuestra "pocos valores católicos" con la inmigración

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes que Vox "hable tanto" de proteger la Cruz del Valle de Cuelgamuros mientras demuestra "muy pocos valores católicos" con la inmigración. Así se lo ha trasladado directamente a la portavoz de este partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, durante el Debate del Estado de la Región, que se celebra en el Parlamento autonómico. En materia de inmigración, Ayuso ha defendido que están haciendo "lo que buenamente" pueden pero ha remarcado que no son ellos quienes están "permitiendo que haya menores por toda la Península", abriendo "el grifo desde las fronteras". Ha recordado que no tiene "competencias" en inmigración y ha recordado que la ley la obliga a integrar a los menores. "No sé por qué usted tanto habla de la Cruz cuando de valores católicos tiene muy pocos si me dice que los abandone en las calles. ¿Dónde quedan tantos valores? ¿Para qué quiere la Cruz? Cruz, por cierto, la del Valle de los Caídos, que digo yo que la Iglesia tendrá algo que decir, porque no es competencia de la Comunidad de Madrid, como todo lo que tiene que ver con la Basílica, porque esto o pertenece a la Iglesia o el conjunto pertenece a Patrimonio Nacional", ha señalado, al tiempo en que ha instado a Vox a que "dejen de mentir" porque hacen "todo lo que se puede dentro de sus competencias". Y es que previamente Rocío Monasterio ha criticado, tras el anuncio de que la Comunidad de Madrid protegerá como Bien de Interés Cultural la Escolanía de la Basílica del Valle de los Caídos, no haya ido más lejos y extendido la protección también a la cruz que preside el resignificado Valle de Cuelgamuros. "Se arruga y deja fuera la cruz", le ha afeado, al tiempo que le ha pedido que en materia de cultura "no se venda a la izquierda".

