Page pide al PP que apoye techo de gasto nacional y avisa que no hacerlo lleva a recortes

Toledo, 12 sep (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado al PP "altura de miras" y que apruebe en el Congreso el techo de gasto para el año 2025, pues ha alertado de que si no lo hace "estará literalmente induciendo a recortes sociales" en las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por los 'populares'.

En una intervención pública, con motivo de la inauguración de una escuela infantil en Madrigueras (Albacete), García-Page ha hecho una "llamada a la responsabilidad" a todos los partidos de la oposición en el Congreso, aunque particular y especialmente se ha dirigido al PP.

A este partido, le ha dicho que "no se pueden exigir políticas después, si no se permite que esas políticas tengan reflejo en el presupuesto", con independencia de que finalmente respalden o no las cuentas en el Congreso o presenten las enmiendas que estimen oportunas.

Pero ha reclamado que no impidan la aprobación del techo de gasto en el Congreso, porque ha incidido en que ese paso, sobre todo a las comunidades autónomas, permite "avanzar en políticas sociales", y de hecho, ha alertado de que si "el PP no apoya el techo de gasto, estará literalmente induciendo a recortes sociales" en las autonomías.

En este sentido, ha opinado que "no se trata de poner palos en las ruedas" de las autonomías y los ayuntamientos.

De hecho, ha recordado que "no está prohibido" que la oposición, aunque su papel sea el de controlar y enfrentarse con el Gobierno, pueda llegar a acuerdos con el Ejecutivo y ha opinado que "al margen de que la oposición haga su trabajo, hay momentos en la vida en que hay que retratarse".

Con todo, García-Page ha expresado "con rotundidad el compromiso" del Ejecutivo autonómico de que en Castilla-La Mancha, aunque no se apruebe el techo de gasto nacional, no se aplicarán recortes a las políticas sociales, como sanidad, educación o servicios sociales, pero ha alertado de que eso no se podría hacer "eternamente".

"La realidad es que es un momento como para que no haya un freno, que no le pongan un cepo en las ruedas" a las autonomías, ha reflexionado García-Page, que ha añadido: "Nos jugamos mucho, son cosas serias".

Por otro lado, el presidente castellanomanchego ha adelantado de que el Gobierno regional no va a "ceder ni un milímetro" en su planteamiento sobre la financiación autonómica porque ha argumentado que "no hay ideología que pueda justificar que un niño de esta tierra tiene menos derecho a la educación que otro, o para la curación de un cáncer, sería increíble".

En este sentido, y toda vez que ha señalado que los recursos "siempre son escasos", ha defendido que es "verdaderamente importante cómo se distribuyen".

"No vamos a ceder ni un milímetro. Si no damos la batalla, el día de mañana no se podrá explicar que no haya" recursos suficientes para prestar los servicios sociales, ha recalcado García-Page, que se ha comprometido a defender Castilla-La Mancha "por encima de todo", lo que no es incompatible con "defender España", sino todo lo contrario. EFE

