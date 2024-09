Llach (ANC) avisa de que Illa "seguirá desmenuzando" Cataluña y pide no dejarse engañar

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha avisado este miércoles de que el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "seguirá desmenuzando" Cataluña y ha instado al independentismo a no dejarse engañar. "Solo podremos ser independientes si volvemos a fortalecer la nación. Y nos la han desmenuzado, y el presidente que hay en la Generalitat, aquí cerca, podéis dar por seguro que la seguirá desmenuzando", ha declarado en un acto convocado por la Comisión Independentista Fossar de les Moreres y la ANC por la Diada. Llach ha alertado de que "no es un momento de luchar solo por las banderas, porque las banderas solo sirven cuando cobijan libertades y derechos sociales". "Que no nos engañen", ha añadido, y también ha lamentado la existencia, textualmente, de una España de matriz castellana que sigue tratando Cataluña como una colonia. NOHEMÍ ZAFRA La vicepresidenta de la ANC, Nohemí Zafra, ha llamado a "mantener la lucha pese a las dificultades" y a ser la resistencia con una respuesta clara y contundente, ha dicho. En el acto también han intervenido el presidente de Estat Català, Josep Andreu; el presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, y la miembro del Consell de la República Maria Antònia Font, entre otros. JORDI GASENI Gaseni ha reivindicado el municipalismo como un espacio de soberanía y ha reclamado "consenso y acción unitaria" como única receta para conseguir el objetivo de libertad. "Queremos acabar el trabajo y queremos un embate definitivo", ha añadido, a la vez que ha avisado de que, textualmente, el tiempo corre y que no hay que esperar. JOSEP ANDREU Andreu ha criticado al actual Govern porque cree que hoy dice ser de izquierdas y "a lo mejor mañana de derechas", y ha aludido al cambio de posición de los socialistas, según él, respecto a la Ley de Amnistía. Además, Font ha alentado a "no competir y a cooperar", así como superar la división, algo que a su juicio no es imposible, y ha recordado que hay que persistir hasta conseguir el objetivo de la independencia.

