Compromís presenta un portal web para recoger denuncias de posibles casos de "terapias de conversión"

Compromís ha presentado este miércoles la campaña y el portal web 'No estem malaltes' para denunciar posibles nuevos casos de "terapias de conversión" sexual "inhumanas" y con el propósito de ayudar a las víctimas que las han sufrido. Al mismo tiempo, ha exigido a la Conselleria de Educación que "reaccione, actúe", no "tire balones fuera" y "tome cartas en el asunto" para "protejer a los niños" ante este tipo de situaciones. De esta manera lo han dado a conocer el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, y el portavoz de políticas LGTBI, Francesc Roig, que han garantizado que desde la coalición no pararán de denunciar a "todos aquellos que traten la diversidad de las personas como una enfermedad". "Celebramos la diversidad y el derecho de cada persona a ser como es", han recalcado. Roig ha incidido en que las terapias de conversión "no garantizan el libre desarrollo de la personalidad de los niños", pese a quienes las imparten y los "homófobos" hablan de "acompañamiento, ayuda y apoyo". "Esto está pasando en centros de todo tipo", ha avisado. En este punto, ha denunciado que la organización Verdad y Libertad, con "mucha presencia" en la Comunitat Valenciana, es una de las entidades que impulsa estas terapias. De hecho, según Roig, en su propia página web expone la posibilidad de "cambiar la orientación sexual" de las personas y de "terapias reparativas", así como de "superar la atracción de personas del mismo sexo". Roig ha detallado el supuesto procedimiento de actuación de esta entidad. En primer lugar, ha situado la "captación" de nuevas víctimas por parte de personas "normalmente vinculadas a la Iglesia". En segundo lugar, con un "papel clave", psicólogos; en tercero, un proceso de "lavado de cerebro"; en cuarto, un "control diario" a las víctimas, y en quinto, convivencias en centros de Gandia, Godelleta o Siete Aguas. El diputado de Compromís ha lamentado el "calvario" que han sufrido las víctimas de esta "trama homófoba", a las que han llegado a "desconectar de las personas de su entorno", a "obligarlas a jugar sin ropa" o a "mirarse en el espejo agarrándose los testículos reafirmándose en su masculinidad". "Una auténtica tortura digna de sectas", ha reprobado. "RESPONSABLES CONCRETOS" Al respecto, Roig ha señalado que existen "responsables concretos" de estos actos "con nombres y apellidos", una de ellas una psicóloga "pieza clave" en esta "trama" y responsable de la educación afectivosexual de 60 colegios diocesanos de Valencia, a la que ha acusado de practicar terapias que han "destrozado la vida de muchísima gente". "Un auténtico insulto a las personas LGTBI", ha insistido. Según el diputado, esta psicóloga es la encargada de "formar al profesorado que imparte contenidos sobre orientación sexual" en las aulas, así como charlas y talleres en escuelas, institutos y parroquias donde "promueve terapias" de conversión. Además, siempre según Compromís, habría practicado terapias "al menos hasta el año 2020". Por todo ello, ha considerado que no puede ser la responsable de la educación afectivosexual de centros educativos y diocesanos. CANAL DE DENUNCIA Y COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Ante esta situación, desde Compromís han reivindicado que no van a quedarse de "brazos cruzados" y, por ello, han creado el canal de denuncia ciudadana a través de la página web 'noestemmalaltes.com'. Al mismo tiempo, han exigido a la Conselleria de Educación que "reaccione, actúe", no "tire balones fuera" y "tome cartas en el asunto" para "protejer a los niños" ante estos casos. Asimismo, han censurado el silencio tanto del conseller del ramo, José Antonio Rovira, como del propio 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. En este sentido, Francesc Roig ha indicado que remitirán al departamento de Campanar la documentación de la que disponen en caso de que "no tengan o no les conste" este caso; al Colegio de Psicólogos de la Comunitat Valenciana sobre la psicóloga de esa entidad y ha avanzado que también estudian acudir a la Fiscalía para denunciar estas situaciones una vez recogida toda la información. Al margen de ello, ha anunciado que la coalición impulsará la creación de una comisión de investigación en el parlamento valenciano para "poner luz a esta trama oscura" de las "terapias de conversión" y poder llegar de esta manera al "fondo del asunto". Al respecto, ha advertido de que es "responsabilidad de todos los partidos democráticos" sacar adelante esta comisión. En cualquier caso, Roig ha garantizado que desde la formación continuarán "luchando para proteger a todos los niños" y ha defendido que las escuelas tienen que ser "un espacio seguro" porque "así lo manda la ley estatal y la valenciana". Finalmente, ha hecho un llamamiento a la "colaboración ciudadana" para denunciar posibles nuevos casos, aunque ha reconocido que se trata de un tema "complicado" porque, en algunos casos, afecta a personas menores de edad. "Necesitamos que la gente hable y no dejar que eso se siga repitiendo", ha incidido. La pasada semana, Compromís denunció que un profesor de un centro concertado de València es autor de un libro en el que se promocionan "terapias de conversión", a las que nombra "de acompañamiento", y afirmó haber recibido "denuncias ciudadanas" sobre el uso de ese texto en el colegio, así como la utilización de sus instalaciones para realizar una presentación de la publicación. Según Compromís, el docente, autor del libro 'Crecer como niños, crecer como niñas', pertenece también al centro de orientación familiar Mater Misericordiae, una institución diocesana ubicada en València y dirigida por un profesor de un colegio de Alaquàs, del que el pasado mes de julio se hizo público que presuntamente realizó hace años terapias de conversión sexual. Precisamente, Baldoví ha denunciado las "amenazas y mensajes homófobos" que ha recibido el diputado Francesc Roig tras denunciar el caso del profesor del colegio de València y ha censurado el "silencio clamoroso" de la Conselleria de Educación. "No nos acobardamos", ha advertido el síndic de Compromís, que ha alentado a trabajar para que las escuelas sean "un espacio seguro para todos".

