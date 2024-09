Un senador de Junts arremete contra el juez Llarena y le llama "Tejero 3.0 sin bigote"

El senador de Junts Eduardo Pujol ha cargado este martes contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al que ha llamado "Tejero 3.0 sin bigote", lo que le ha costado una reprimenda del presidente del Senado, Pedro Rollán. Pujol ha aprovechado el debate de una moción del PP sobre la transparencia en las instituciones y la lucha contra la corrupción en el Senado para criticar el "gran ejercicio de cinismo político" del Gobierno español por asilar al opositor venezolano Edmundo González y "permitir al Poder Judicial mantener en el exilio" al expresidente catalán Carles Puigdemont. "Cuando se trata de proteger al Estado de Derecho de España no son tan valientes", ha añadido el senador, pidiendo al Ejecutivo que "sea capaz de decir 'que ya es suficiente'" al magistrado del Supremo, instructor de la causa del 'procés'. Ha sido entonces cuando Pujol ha tildado a Llarena de "Tejero 3.0 sin bigote", en alusión a Antonio Tejero y el golpe de Estado de 1981. "Resulta que no hay nadie capaz de decir 'suficiente' al juez Llarena, un Tejero 3.0 sin bigote", ha señalado el senador. Rollán ha reprendido a Pujol por sus palabras, advirtiéndole de que en la Cámara Alta no permitirá ataques "con nombres y apellidos a ningún magistrado, y menos en esos términos". Como el tiempo de intervención de Pujol ya había terminado, el presidente del Senado le ha pedido que desaloje la tribuna de oradores.

