La Junta defiende el acento andaluz de Montero tras imitarlo Esperanza Aguirre: "La ministra tendrá otros males", no ese

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha reivindicado este martes el acento andaluz que también tiene la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la socialista sevillana María Jesús Montero, y que ha imitado la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (PP). "La señora ministra de Hacienda tendrá otros males, pero no es el acento andaluz por lo que hay que criticarla", ha señalado en ese sentido la consejera portavoz de la Junta a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. En concreto, Carolina España se ha pronunciado así al preguntarle un periodista su opinión sobre unas recientes declaraciones de la expresidenta de la Comunidad y el PP de Madrid en las que Esperanza Aguirre imitaba el acento de María Jesús Montero al hilo de una intervención de la ministra sobre el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La consejera portavoz del Gobierno andaluz ha dicho que no conocía esas palabras de Aguirre, pero ha apostillado que si el periodista que le preguntaba por ella dice "que se burlaba del acento andaluz" de la ministra Montero, ella se situaba "en total desacuerdo" al respecto de esas declaraciones. En esa línea, Carolina España se ha declarado "muy orgullosa del acento andaluz", y ha concluido sentenciando que "la señora ministra de Hacienda tendrá otros males, pero no es el acento andaluz por lo que hay que criticarla".

