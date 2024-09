Feijóo dice que los 'barones' del PP se verán con Sánchez pero defenderán hablar de financiación en un foro multilateral

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que los presidentes autonómicos del PP acudirán a las reuniones en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para hablar de los asuntos que afectan a sus comunidades, pero defenderán hablar de la financiación autonómica en un foro multilateral, tal y como acordaron el pasado viernes en una declaración que suscribieron en Madrid. Así se ha pronunciado Feijóo en Santa Cruz de Tenerife, tras verse con el presidente canario, Fernando Clavijo, al ser preguntado por unas declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien ha asegurado que si le llama Sánchez acudirá porque está "deseando" y que pedirá medidas "excepcionales", si bien ha indicado que una negociación bilateral no es "viable" ni le "conviene" a la región. Feijóo se ha remitido al documento que firmaron el viernes en Madrid los presidentes del PP, rechazando expresamente una negociación bilateral en materia de financiación. "Yo no tengo nada más que añadir, simplemente remitirme a lo que hemos firmado", ha abundado. Así, ha subrayado que en ese texto "todos los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, incluido el presidente de la Generalitat". "Todo aquello que se refiera a cuestiones bilaterales, por supuesto que acudiremos a la reunión con el Gobierno, y cuando el Gobierno saque un asunto multilateral, como por ejemplo la financiación de Canarias, nosotros no vamos a hablar en nombre de Canarias", ha manifestado. El líder del PP ha señalado que la financiación debe tratarse en la Conferencia de Presidentes o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "En definitiva lo que es de dos se resuelve entre dos y lo que es de todos se resuelve entre todos", ha apostillado. En el documento suscrito entre Feijóo y sus presidentes se recoge textualmente lo siguiente: "Condenar totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda, y comprometernos por nuestra parte a no romper la multilateralidad en ningún supuesto". MAZÓN DICE ESTAR "DESEANDO" REUNIRSE CON SÁNCHEZ Mazón ha asegurado este martes, sobre la reunión con el presidente del Gobierno, que "tiene claro" que acudirá porque lo está "deseando": "Si el que te debe más de 3.000 millones de euros en dependencia te llama, vas y le recuerdas lo que te debe, y si te debe 25 recortes injustificados del trasvase --Tajo-Segura-- o las ayudas a la cerámica de Castellón, se lo puedes echar a la cara con más razón". No obstante, ha criticado que Sánchez "no ha cumplido lo prometido", por lo que ha desconfiado de su promesa de una "supuesta condonación o supuesta quita" de la deuda para las autonomías. Ante esta situación, ha emplazado al líder del Ejecutivo a que presente y concrete su propuesta y, a partir de ahí, ver si "vuelve a ser lo de siempre o algo serio". En cualquier caso, ha sospechado de que se trata de "más humo": "Por tapar el cupo catalán, habrá menos para todos", ha advertido. Sobre una posible negociación bilateral con la Comunitat Valenciana, Mazón --que ha participado en el desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna-- ha considerado que esta opción no es "viable" ni le "conviene" a la región. De hecho, ha augurado que Cataluña, "más pronto que tarde, se dará cuenta de que lo que hoy parece un cupo es demagogia y un insulto".

