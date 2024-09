El PP exige al Gobierno que "respete" la decisión del juez Llarena de no amnistiar la malversación a Puigdemont

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha exigido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que "respete toda la acción judicial", después de que el juez Pablo Llarena se haya ratificado en su decisión de no amnistiar la malversación del 'procés' por el que están procesados, entre otros, el expresidente catalán Carles Puigdemont. En concreto, Llarena --magistrado instructor del 'procés'-- ha rechazado los recursos de reforma presentados por Puigdemont y los ex consejeros Antonio Comín y Lluis Puig, así como los de Fiscalía y Abogacía del Estado, contra su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados. En una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado expresamente por esa decisión del juez, Tellado ha asegurado que el PP respeta "toda la acción judicial" y ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que "también lo haga". "Exigimos al Gobierno que respete la actuación judicial", ha dicho. El dirigente del PP ha afirmado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, es el "primero" que "debería respetar las actuaciones de los jueces". "Y esperamos que en este caso también suceda lo mismo", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo