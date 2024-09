Andalucía pide al Gobierno "transparencia" y "financiación" para acoger inmigrantes

Lucena (Córdoba), 9 sep (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este lunes que no se tenga "conocimiento" de la llegada de nuevos inmigrantes a zonas como Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y ha pedido al Gobierno central "transparencia" y financiación", ya que "no es la primera vez que ocurre" y la región andaluza está "absolutamente colapsada".

En declaraciones los periodistas, tras inaugurar la nueva Ciudad de la Justicia de Lucena (Córdoba), Moreno ha señalado que el Gobierno andaluz "no tiene conocimiento" de la llegada de nuevos inmigrantes a la localidad sevillana y ha denunciado que "no es la primera vez que ocurre" que no se les informe "de la presencia de esos inmigrantes".

Moreno ha reiterado que "el pueblo andaluz es un pueblo solidario" hasta tal punto que está "absolutamente colapsado" en los centros donde se "tratan y cuidan" y se practica "el apoyo a los menores no acompañados", por lo que se trata de una situación que "no va a ser fácil de poder aguantar durante mucho tiempo".

"Hemos sido solidarios con Canarias y lo estamos haciendo ahora mismo con la ciudad hermana de Ceuta, que está en una situación absolutamente insoportable", ha manifestado Moreno, quien ha pedido al Gobierno de España "transparencia" y "financiación" para que poder hacerse cargo de esos migrantes que llegan a Andalucía.

También ha pedido que se "garantice la seguridad de las fronteras", de tal forma que ha defendido una inmigración "regular y ordenada" y ha rechazado una "desordenada y caótica".

Por ello, Moreno espera que el Gobierno de España "se aplique y se ponga a trabajar con los instrumentos que tiene Frontex" para "evitar la situación dramática que se está viviendo en muchos sitios" como "Canarias, como en Ceuta, en Melilla, como la propia Andalucía, como la Comunidad Valenciana o la región de Murcia". EFE

