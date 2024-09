Al Cádiz le urge estrenarse en casa del sorprendente Castellón

Castellón de la Plana/Cádiz , 8 sep (EFE).- El Castellón y el Cádiz, dos históricos del fútbol español, se reencontrarán este lunes en el SkyFi Castalia en pleno proceso por situarse en la Liga Hypermotion, a la que los locales ascendieron con su filosofía ofensiva y a la que los visitantes descendieron sin haber logrado aún firmado su primera victoria esta campaña.

El Castellón llega en línea ascendente tras ganar en Burgos (0-2) y tratará de sumar su primera victoria como local, manteniendo su filosofía de buscar incesantemente la verticalidad en su juego y la portería rival.

El entrenador 'orellut', Dick Schreuder, mantendrá el grueso del once que ha alineado en las primeras jornadas ligueras. La principal duda es la posibilidad de dar entrada en el equipo titular a Álex Calatrava en lugar de Mats Seuntjens, aunque parece que el neerlandés podría mantener su puesto.

Schreuder tiene las bajas de Ousmane Camara y Albert Lottin por lesión y de Salva Ruiz que continúa su puesta a punto tras superar una lesión muscular. Además, tampoco puede contar con David Flakus que ha sido convocado por su selección, Eslovenia. Por el contrario, el delantero del filial Pere Marco, formará parte de la convocatoria este lunes.

Se espera que el estadio SkyFi Castalia pese a ser lunes presente una gran entrada, que puede superar los 12.000 espectadores.

El Cádiz, en puestos de descenso con solo 2 puntos, llega a Castalia con la urgencia de lograr su primera victoria en la categoría tras su descenso desde Primera y espera dar continuidad a su mejoría en el segundo tiempo del último partido, en el que empató en casa con el Tenerife (2-2) después de ir perdiendo por 0-2.

A los gaditanos, por el momento, no les ha sentado bien el regreso a Segunda, llevan dos empates como resultados más provechosos (1-1 en el campo del Levante y el 2-2 ante los tinerfeños) y, dentro de la premura que tienen por empezar a sumar de tres en tres, son conscientes de que les espera un rival que precisamente logró este objetivo la pasada jornada (0-2 en Burgos).

Salir de las plazas de descenso y ascender posiciones en la tabla es otra de las premisas del equipo andaluz, que viajó a Castellón de la Plana sin los extremos Iván Alejo y Javier Ontiveros como novedades más destacadas, ya que ambos están lesionados después de participar en el encuentro de la semana pasada.

Paco López, técnico del Cádiz y ex jugador del Castellón, también tiene las bajas de sus dos últimos fichajes, el centrocampista Óscar Melendo y el delantero Carlos Fernández, que llegaron lesionados en el mercado veraniego. Tampoco estará por tercer partido seguido el punta Roger Martí, que continúa recuperándose de unos problemas físicos, si bien ha entrado por primera vez en una convocatoria el medio Fede San Emeterio tras su dolencia de la pasada campaña.

Aunque las diferencias en puntuación no son altas en estos momentos iniciales de la temporada, el conjunto gaditano está notando no haber podido hasta el momento ganar un partido. Para conseguirlo, López podría alinear un once parecido al que acabó el último encuentro ante el Tenerife, toda vez que ofreció un rendimiento del gusto del técnico valenciano.

Alineaciones probables:

Castellón: Crettazz; Chirino, Joshua, Alberto Jiménez; Óscar Gil, Moyita; Raúl Sánchez, Mamah, Douglas, Seuntjens y de Miguel.

Cádiz: David Gil; Zaldúa, Chust, Glauder, Carcelén o Matos; Alcaraz, Escalante, Alarcón o Álex Fernández, Sobrino, Ocampo; y Ramos.

Árbitro: Sesma Espinosa (comité de La Rioja).

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 21:00. EFE

