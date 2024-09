Zuloaga (PSOE) manifiesta su "preocupación y enfado" por la fotografía del líder del PP y sus barones

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha manifestado "la preocupación y el enfado" tras la fotografía del Partido Popular con los presidentes de sus Comunidades Autónomas en el Palacio de los Duques de Pastrana por la "postura absurda" de no querer defender una financiación singular que atienda a las necesidades de las comunidades autónomas. "Y es que si los presidentes autonómicos del Partido Popular no quieren defender a nuestras comunidades autónomas, ¿para qué son presidentes autonómicos?", ha ironizado respecto a la posición del Partido Popular de acudir al debate sobre financiación autonómica desde un formato multilateral y no bilateral. Zuloaga ha hechos estas declaraciones a la entrada del Comité Federal del PSOE en la sede de Ferraz.

