Una travesía poética celebra en Cádiz 100 años del "Marinero en tierra" de Alberti

Cádiz, 7 sep (EFE).- Los versos de "Marinero en Tierra", el primer poemario de Rafael Alberti, han resonado este sábado en las aguas de la Bahía de Cádiz que tanto marcaron al poeta y a su obra, en una travesía poética con la que se ha conmemorado el centenario de la publicación de esta obra.

Una treintena de embarcaciones, la mayoría veleros, han participado en esta travesía poética, uno de los actos que el Ayuntamiento de Cádiz ha organizado esta semana para celebrar el centenario de "Marinero en tierra".

Desde uno de los barcos, acompañadas por el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, cinco alumnas del Instituto Rafael Alberti de Cádiz se han encargado de dar lectura a los versos de "Marinero en Tierra", que han resonado, a través de sus emisoras, en el resto de las embarcaciones de la pequeña expedición.

Poetas y escritores como Jesús Fernández Palacio, Juan José Téllez, José Ramón Ripoll, Cristina Ruiz, Rosario Troncoso, Rafael Marín, Enrique Montiel, Manolo Ramos y Rosario Tey han participado en esta travesía que ha partido de a mediodía de Cádiz y ha concluido en Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María, la donde el poeta nació y murió, con un pequeño recital del cantante Javier Ruibal.

"El mar, la mar/ El mar ¡sólo la mar!/ ¿por qué me trajiste, padre, a la ciudad?/ ¿Por qué me desenterraste del mar?/ En sueños la marejada me tira del corazón...." han sido algunos de los versos del poeta que han vuelto a navegar hoy por las aguas de su Bahía de Cádiz.



Una bahía que para el poeta fue "un fetiche", en palabras de Juan José Téllez, desde que a los 15 años se alejó de ella para irse con su familia a vivir a Madrid, hasta que, al final de su vida, regresó a ella, tras las casi cuatro décadas que vivió en el exilio, para pasar los últimos años de su vida, hasta su fallecimiento en 1999.

Su nostalgia por este mar marcó su primer poemario, Marinero en Tierra, con el que ganó el Premio Nacional de Poesía, y el resto de su obra, pero también la memoria colectiva de su tierra.

"En Cádiz somos más de celebrar la vida que la muerte, y no hay mayor vida que la de un libro, porque sobrevive incluso a quien lo escribe", decía Téllez antes de emprender la travesía.

El escritor gaditano ha explicado que "Marinero en tierra" constituye "una de esas piezas de la banda sentimental de la Bahía de Cádiz".

"Más allá de su importancia literaria, sus versos permanecen en nuestro imaginario, como todas esas músicas que nos han acunado... ", explicaba el escritor, que ha añadido que los gaditanos llevan "la música poética" de los versos del "Marinero en tierra" de Alberti "en la razón y en el corazón".

"Para los lectores de mi generación fue una revelación. Supuso descubrir cómo con un lenguaje sencillo se podían expresar emociones profundas. Y que la música es muy importante para la poesía. Es un ejemplo vivo de que tiene más que ver con la música que con la literatura, añadía Téllez.

Luis García Montero se ha confesado "muy emocionado" por participar en este recuerdo a este libro que fue "fundamental para el camino poético de Rafael y abrió el horizonte para la generación del 27".

Ha destacado la importancia de "hacer memoria" hoy y "recordar la poesía, recordar a Rafael y su amor a Cádiz".

Ha recordado la "lección" que ofreció cuando volvió del exilio y dijo 'me fui con el puño cerrado y vengo con la mano abierta'.

"La poesía tiende la mano abierta. En esta época de crispación, de discursos de odio, la poesía enriquece la convivencia de nuestra comunidad", ha sentenciado.



La conmemoración del centenario de la publicación de este poemario ha vuelto a dejar patente la infranqueable distancia que separa a poetas como Luis García Montero, uno de los jóvenes literatos que rodearon a Alberti cuando en 1977 regresó a Madrid tras su exilio, y María Asunción Mateo, a la que conoció después y con la que se casó en 1990 cuando él tenía 79 años y ella 35.

Ella, presidenta de la Fundación Alberti, con sede en El Puerto de Santa María, no ha sido invitada a ninguno de los actos de este programa que ha organizado esta semana el Ayuntamiento de Cádiz y protagonizado García Montero.

"No creo que sea cosa del alcalde de Cádiz. Le habrán ofrecido una programación y le habrán dicho que no se me invite. Yo, ganas de protagonismo no tengo. Se el puesto que he ocupado en el corazón de Rafael. Él se merece todos los homenajes del mundo", ha explicado a EFE mientras ha asegurado que la Fundación Alberti tiene preparado un programa de actividades para conmemorar el centenario de "Marinero en Tierra" que difundirá en breve. EFE

