PP acusa a Page de hacer "un nuevo quiebro" y lamenta que su presencia en el Comité del PSOE "no ha valido para nada"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha censurado las nuevas "excusas" del socialista Emiliano García-Page en el Comité Federal del PSOE, acudiendo al mismo con la "misma preocupación" que ante la aprobación de la amnistía, los pactos con Bildu o los indultos y que "no ha valido para nada". Así lo ha indicado Serrano, en declaraciones a los medios en Talavera de la Reina, donde ha dicho que Page "ha hecho un nuevo quiebro" y sus palabras no "frenan el nuevo desafío independentista en forma de cupo catalán". El diputado regional del PP ha dicho que Page afirma que "no conoce" el documento firmado por el PSOE y ERC y ante esto "una de dos, o se hace el tonto o toma por tontos a todos los castellanomanchegos", ya que este acuerdo "supone más dinero para Cataluña y menos dinero para el resto de España". Así, ha señalado que para Castilla-La Mancha supondrá 714 millones de euros menos en esta legislatura. "Todo pinta a que ante el desafío del independentismo va a hacer lo mismo que ante la amnistía, los indultos o la investidura de Sánchez, que es absolutamente nada". Serrano ha afirmado que "llama la atención" que Page reivindique la armonización fiscal, algo que supone "más impuestos" para Castilla-La Mancha y para España, ya que "en lugar de imitar a las regiones más competitivas como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valencia, quiere "penalizarlas" por tener bajos impuestos. Además, --asegura el 'popular'-- Page dice rechazar el "cheque en blanco para jugar con los valores constitucionales", por lo que Serrano ha preguntado "qué va a hacer para impedirlo", ya que está "permitiendo que Sánchez humille a los españoles, siendo sumiso" mientras "los castellanomanchegos se convierten en ciudadanos de segunda". El diputado autonómico ha pedido a Page que ordene a sus ocho diputados nacionales en el Congreso que frenen la nueva financiación autonómica y la salida de Cataluña del sistema común. Por último, Serrano ha reclamado a Page que se posicione ante el Congreso del PSOE y diga si va a apoyar la reelección de Sánchez como secretario general.

