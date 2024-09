PP Cataluña: "El debate de la financiación no puede ser comunidad a comunidad"

El secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, ha asegurado que entiende lo que plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que comparte con ella que "el debate de la financiación no puede ser comunidad a comunidad, tiene que ser en conjunto en los organismos que hay previstos". "La financiación de una comunidad no es cosa exclusiva de aquella comunidad", ha sostenido Rodríguez este viernes en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press. El líder del PP ha afirmado que el acuerdo para la financiación singular de Cataluña entre ERC y PSC "suena mucho a concierto económico" y, por ello, según él, puede poner en riesgo la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas. "Pone en riesgo la solidaridad. Por eso ha encendido las alarmas, no solo entre los presidentes del PP, sino también entre los presidentes del propio PSOE", ha apuntado Rodríguez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este viernes a sus barones territoriales para pactar un modelo de financiación autonómica y denunciar el intento de "división" que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez.

