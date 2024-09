El PP intenta simular una Conferencia de Presidentes con su cumbre autonómica, con comparecencias y banderas de las CCAA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado simular un encuentro de la Conferencia de Presidentes, que no se reúne desde marzo de 2022, con la cumbre autonómica de 'barones' del Partido Popular que ha convocado en Madrid. Con ese objetivo, la formación ha colocado banderas de cada una de las CCAA y ha anunciado comparecencias individuales de sus presidentes. Feijóo y sus 'barones' se han reunido en Madrid para exhibir un frente común contra el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y los independentistas y exhibir multilateralidad a la hora de negociar la financiación autonómica. A este encuentro han acudido 10 presidentes autonómicos del PP, los presidentes de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias, y el vicepresidente de Baleares. La presidenta balear, Marga Prohens, no ha podido viajar a Madrid al tener en agenda la reunión del consejo de gobierno y la apertura del curso escolar, según fuentes 'populares'. Al arranque de esta cumbre del PP, que se celebra en el Palacete de los Duques de Pastrana, Feijóo y sus presidentes han posado en una foto de familia con el objetivo de exhibir una "foto de unidad" y la fortaleza territorial del partido. "ESPAÑA SOMOS TODOS", REZA EN EL ESLOGAN DEL PP La dirección nacional del PP ha querido imitar el formato de una Conferencia de Presidentes, un órgano que no se reúne desde marzo de 2022 y que los 'populares' llevan meses reclamando. "Cumbre de Presidentes, España somos todos", figura en el cartel elegido por el PP para este cónclave, en el que cada presidente está sentado junto a la bandera de su comunidad. El Gobierno ha anunciado su intención de reunir esa Conferencia de Presidentes pero para centrarse en el problema de la vivienda. Además, Moncloa quiere organizar antes una ronda de contactos con cada uno de los presidentes autonómicos. Feijóo y sus 'barones' han pactado un documento en el que se comprometen a tratar la financiación solo en "foros multilaterales". Así, en ese texto condenan "totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda". Además, se comprometen a "no romper la multilateralidad en ningún supuesto". "Tanto la actualización del sistema como cualquier cuestión relacionada con el mismo deben abordarse entre todos, a través de los cauces democráticos, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el acceso a sus servicios públicos: no mediante encuentros arbitrarios, a capricho del Gobierno central y a puerta cerrada, sino en los foros legalmente constituidos", reza un extracto del mismo, al que ha tenido acceso Europa Press.

