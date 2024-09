Domínguez (PP) pide al Gobierno que no compare los "privilegios" que quiere para Cataluña con los "derechos" de Canarias

El presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, ha pedido al Gobierno de España, y en particular a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no compare los "privilegios" que quieren dar a Cataluña con los "derechos" de la comunidad autónoma canaria. Así lo ha indicado durante su comparecencia en el Palacete de los Duques de Pastrana después de la reunión de presidentes autonómicos del PP convocada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, el canario hizo especial hincapié en que su partido aboga por la solidaridad entre CCAA y la negociación de un nuevo sistema de financiación de manera conjunta evitando "en todo momento" los acuerdos "unilaterales" que satisfagan sólo a una parte del territorio nacional y que sitúen en una posición de "desventaja" a autonomías como la canaria. "Canarias --dijo-- no es una comunidad autónoma de ciudadanos de segunda como se nos quiere tratar, y más aún después de haber escuchado a la ministra comparar que la financiación particular o singular de Cataluña es igual a la de Canarias. Nada tiene que ver los privilegios que se pueden brindar a una comunidad autónoma con los derechos que tenemos desde Canarias". Domínguez recordó que desde hace "muchísimos" años se reconocen las singularidades del archipiélago por sus sobrecostes para mantener servicios básicos como la Sanidad, la lejanía del continente o la condición de insularidad. "Por lo tanto, lo que sucede en Canarias sí es singular, lo que sucede en Canarias es particular y nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) no es un privilegio, es un derecho", aseveró el popular. De esta manera, esperó que Montero corrija sus declaraciones y deje de comparar lo que sucede en Canarias con lo que pueda ocurrir en esa "particular negociación" que quiere llevar a cabo con Cataluña. 18.000 MILLONES DE LOS FONDOS NEXT GENERATION Feijóo y sus 'barones' territoriales han pactado este viernes un documento con una serie de reivindicaciones, como "parar" el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC, una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation y negociación de la financiación en foros multilaterales, renunciando a caer en la "bilateralidad tramposa" y las "subastas" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Todos a una", ha proclamado Feijóo en una comparecencia abierta a los medios en un receso de la reunión que mantiene con sus 'barones' territoriales para exhibir un frente común contra el llamado cupo catalán y exhibir multilateralidad a la hora de negociar la financiación autonómica.

