Andalucía está en "la fase final" del recurso contra la Ley de Amnistía para "ir con garantía de que se puede ganar"

La Junta de Andalucía se encuentra en "la fase final" de análisis sobre el recurso que presentará contra la Ley de Amnistía aprobada el pasado mes de mayo, para "ir con garantía de que se puede ganar". Así lo ha indicado este viernes en Jaén el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, a preguntas de los periodistas después de que el PP registrara este jueves su recursos de inconstitucionalidad contra la citada norma. Nieto ha recordado que el Gobierno andaluz "lleva ya tiempo trabajando" en una cuestión "fundamental", que "es exigir la igualdad de todos los españoles ante la ley" y, en este caso, "la igualdad de todos los españoles que cometan un delito". "Uno no puede ser condenado y cumplir condena si es andaluz y por la misma causa esquivarla si es de otra comunidad autónoma, en este caso catalán. Entendemos que es un ataque a la igualdad de derechos de todos los españoles y así está trabajando el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha comentado. Ha señalado, no obstante, que "se quiere hacer bien" y "hay una serie de informes que se tienen que requerir", entre los que ha citado los del Consejo consultivo o el gabinete jurídico. "Estamos en la fase final de este trabajo de análisis, queremos ir con garantía de que se puede ganar ese recurso y será el presidente de la Junta quien lo anuncie. Y lo hará dando, además, esa argumentación jurídica de fondo que va a ganar el recurso", ha afirmado. El titular de Justicia ha hecho hincapié en que en Andalucía no se quieren privilegios "ni ser más que nadie", pero tampoco se va "a consentir que otros sean más" que los andaluces. "Y eso es lo que se va a defender", ha asegurado.

