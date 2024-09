Adanero (PP): "No vamos a participar de la estrategia de Bildu de echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra"

El diputado navarro del PP en el Congreso, Carlos García Adanero, ha manifestado este viernes que "no vamos a participar en la estrategia de Bildu de echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra". "En ningún caso", ha incidido. Preguntado por los periodistas por el sentido de su voto la próxima semana en el pleno de la Cámara Baja a la reforma del Amejoramiento del Fuero para que la Comunidad foral asuma las competencias de Tráfico, Adanero ha contestado que "si alguien piensa que el PP va a votar con Bildu, que eran los que aplaudían los asesinatos de los guardias civiles", para "expulsar a esos guardias civiles, es que no tiene idea de lo que es la defensa de la libertad, la ética y la dignidad". Adanero ha reprochado que "el Partido Socialista nos llamó antinavarros por no participar en la estrategia de Bildu de echar a la Guardia civil de Navarra, lo cual es un despropósito". "Se le debe olvidar que sus socios de gobierno son aquellos que quieren que Navarra desaparezca como comunidad propia diferenciada y que dicen orgullosamente que su bandera es la ikurriña", ha replicado. "Evidentemente nosotros no vamos a participar de la estrategia de Bildu de echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, en ningún caso", ha insistido. "Si hay otros partidos que quieren ser parte de esa votación, que supone echar a la Guardia Civil de Tráfico, ellos sabrán lo que hacen", ha añadido. El diputado navarro ha destacado que "no vamos a mendigarle a el PSOE ningún acuerdo ni nada" que "eligió socios" y ha manifestado que "nosotros somos una alternativa al cambio de lo que supone el Partido Socialista y lo que supone Bildu". Carlos García Adanero ha resaltado que el autogobierno de Navarra "es para mejorar la vida de los ciudadanos". "Que alguien me diga a mí en qué mejora la vida de un ciudadano en Navarra que la Guardia Civil no ejerza la función del tráfico en Navarra. Solo mejora la vida a aquellos ciudadanos que odian a la Guardia Civil y están encantados de que los echen", ha rechazado.

