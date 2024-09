López Miras, dispuesto a verse con Sánchez para hablar de temas que afectan a Murcia: "Estoy deseando que me convoque"

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha expresado este jueves su disposición a verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de asuntos que afectan a su comunidad. Eso sí, ha advertido "que no cuente con la Región de Murcia" si lo que quiere es "establecer una negociación bilateral con los territorios para perjudicar a unos frente a otros". "Y estoy deseando que me convoque para sentarme con él y poder decirle esto a la cara", ha declarado López Miras, quien espera trasladar a Sánchez que la Región de Murcia está siendo "perjudicada" por el sistema de financiación" desde 2009. Las palabras de López Miras se producen después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya pedido a los presidentes del PP que no se sieten con Sánchez de forma bilateral para hablar de financiación y no le sigan en "su estrategia de intentar comprar a las comunidades". "LLEVO CINCO AÑOS PIDIÉNDOLE POR CARTA A SÁNCHEZ VERME CON ÉL" En declaraciones a los medios, al ser preguntado por las declaraciones de Pedro Sánchez este miércoles anunciando que convocará bilateralmente a cada uno de los presidentes autonómicos a una reunión de trabajo en el Palacio de La Moncloa, López Miras ha recordado que él está pidiendo reuniones al presidente del Gobierno central "desde 2018". "Llevo cinco años pidiéndole sistemáticamente por carta a Sánchez reunirme con él", ha explicado López Miras, quien ha remarcado que "hay muchos temas que abordar con la Región de Murcia". En este sentido, ha subrayado que Sánchez "lleva cinco años sin querer sentarse con el Gobierno de la Región de Murcia para hablar de agua" y ha recordado que las reservas en la cuenca del Segura están por debajo del 17% y es "la más deficitaria del país". "Al contrario a lo que se podría esperar, que es que el Gobierno de España ponga soluciones, lo que quiere es seguir recortando el trasvase del Tajo-Segura", ha lamentado. TAMBIÉN HAY QUE HABLAR DE LA CRISIS MIGRATORIA López Miras también ha considerado que "tenemos que hablar de la crisis migratoria que afecta especialmente, dentro de la península, a la Región de Murcia". Además, ha estimado que "tenemos que hablar de la financiación autonómica, por supuesto". En cualquier caso, López Miras ha celebrado que Sánchez quiera reunirse ahora con los presidentes de las comunidades autónomas tras "verse envuelto" en el "problema" del cupo catalán que "él mismo ha generado". En concreto, ha señalado que Sánchez ha "generado" este "problema" porque "el Partido Socialista de Cataluña ha pactado bilateralmente con los independentistas de Cataluña un sistema de financiación que privilegia a los catalanes y perjudica al resto de españoles, sobre todo a los más infrafinanciados como son los murcianos". "Si todo esto lo que le hace es que Sánchez intente salir de esta deriva y reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas, que son los representantes ordinarios del Estado en nuestros territorios, bienvenido sea", ha remarcado. A este respecto, López Miras ha insistido en que tiene "muchas cosas que hablar" con Sánchez y quiere sentarse con él, pero ha advertido que, para hablar de un sistema de financiación autonómica, "tiene que basarse en los principios de igualdad, de justicia y también de solidaridad". LA FINANCIACIÓN DEBE NEGOCIARSE DE FORMA "MULTILATERAL" A su juicio, esa reforma del sistema de financiación autonómica "tiene que hacerse de forma multilateral, no bilateral". Por eso, ha dicho que está "deseando" que le convoque para sentarse con él y "poder decirle esto a la cara". Además, ha asegurado que va a trasladar a Sánchez que "se nos está dando menos dinero que al resto de españoles para reducir nuestras listas de espera de sanidad, para contratar a nuestros docentes cada año o, por ejemplo, para las ayudas a la dependencia". "Esto se tiene que reformar de forma multilateral, con las 17 comunidades autónomas sentadas en la misma mesa, haciendo nuestras propuestas y, con voluntad de diálogo y de consenso, llegar a un acuerdo", según López Miras, quien ha recordado que "así es como lo establece la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

