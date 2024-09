El fiscal general llama a gestionar "con responsabilidad" la inmigración y a no esparcir "semillas de odio"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reclamado que la inmigración se gestione "con responsabilidad" y ha instado a no sembrar "semillas de odio" contra las personas "especialmente vulnerables" que migran. "No nos cansaremos de repetir lo que es obvio: los y las migrantes son, sin ningún matiz o calificativo, en primer lugar personas, con la dignidad y derechos inherentes a su condición, exactamente igual que lo somos nosotros o lo son nuestros hijos e hijas", ha proclamado el jefe de la Fiscalía durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, celebrado este jueves en el Tribunal Supremo. García Ortiz ha incidido en que "el reto de las migraciones no es un acontecimiento pasajero ni extraordinario", sino que es "una realidad que debemos gestionar con responsabilidad". "Por ello, y no es ocioso insistir en ello, será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas", ha advertido. El fiscal general ha querido lanzar este mensaje ante el daño que se busca hacer a la inmigración desde --ha dicho-- "la desinformación que en ocasiones provocan las redes sociales". Además, García Ortiz ha subrayado la importancia de combatir los discursos y los delitos de odio, "un peligro constante para la pacífica convivencia" y un "fenómeno contagioso en todo el mundo".

