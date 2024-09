Vox instará a Junta CyL a través de una PNL a apostar por una política de retorno de menores extranjeros no acompañados

El Grupo Parlamentario Vox instará a la Junta de Castilla y León a apostar por una política de retorno de menores extranjeros no acompañados para lo que propone crear un programa específico que se ocupe de ellos a través de partida destinada a la formación y cooperación con los servicios de protección del menor de Marruecos y Argelia para facilitar la reintegración de estos menores con las familias, "bien a su país de origen o aquél donde se encuentren". Y, en su defecto, el grupo parlamentario que lidera el ex presidente de la Junta, Juan García-Gallardo, apuesta por la asunción de la tutela de los menores extranjeros no acompañados por los correspondientes servicios sociales de protección al menor de su país de origen o residencia habitual. Así consta en la propuesta de resolución de una proposición no de ley (PNL) en materia de inmigración registrada por el Grupo Vox para su debate en Pleno y que será la primera de las iniciativas en esta materia que presentará este grupo parlamentario a lo largo del nuevo periodo de sesiones. El objetivo, ha recordado el Grupo Parlamentario Vox a través de un comunicado recogido por Europa Press, es presentar una batería de medidas para promover "una inmigración legal, ordenada e integrada" que en este caso concreto centra en establecer en el marco del Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León una partida para la formación y cooperación técnica con los servicios de protección del menor de Marruecos y Argelia para facilitar la reintegración con sus familias de los menores extranjeros no acompañados residentes en la Comunidad. Para el Grupo Vox, la aprobación de esta PNL en materia de inmigración supondría "un primer paso" para combatir a las mafias del tráfico ilegal de personas y para "acabar con el pernicioso efecto llamada", que tan irresponsablemente se está alimentando desde el Gobierno socialista y el PP de Feijóo". "Estas mafias extranjeras utilizan sin ningún escrúpulo a los menores, provocando su desarraigo, precisamente uno de los factores que elevan el índice de criminalidad entre este colectivo, poniendo en peligro así, no sólo el bienestar del menor, sino la seguridad de la sociedad de acogida", asevera el Grupo Vox. El Grupo Parlamentario Vox ha defendido al respecto que la finalidad de la repatriación es satisfacer el "interés superior del menor" que basan en el retorno junto a las familias, "bien a su país de origen o aquél donde se encuentren sus familiares". En el caso de que no se pudiera dar esa circunstancia y para evitar una situación de desamparo y desarraigo, piden que sea paliada por la tutela de los servicios de protección de menores de su país de origen, "donde estos menores sí mantienen unos vínculos culturales, idiomáticos y sociales". En este sentido, el Grupo Parlamentario Vox ve "prioritario" implementar en los objetivos previstos en la cooperación al desarrollo de la Junta un programa específico que promueva la firma de acuerdos y convenios dirigidos a establecer "una adecuada colaboración" con los correspondientes organismos del sistema público de protección de la infancia de sus países de origen. El objetivo, insisten, es llevar a cabo en materia de inmigración una política que priorice el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familiares o en su caso transfiera su tutela a los Servicios Sociales de su países de origen, prestando a estos centros la asistencia técnica y financiera necesaria para garantizar los derechos del menor repatriado.

Compartir nota: Guardar Nuevo