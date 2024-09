El PP acusa a Montero de "tergiversar" el acuerdo de PSC y ERC: "Es un concierto económico insolidario"

El portavoz de Presupuestos del PP en el Senado, Gerardo Camps, ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "tergiversar" el acuerdo de financiación singular para Cataluña firmado por PSC y ERC, pues considera evidente que se trata de un "concierto económico insolidario". Ha sido este miércoles, durante la comparecencia de la ministra socialista en la Cámara Alta para explicar el acuerdo de financiación singular para Cataluña pactado por el PSC y ERC, en ella, Montero ha defendido el acuerdo con ERC asegurando que establece que la "solidaridad" de este sistema debe garantizar un nivel similar de servicios públicos en todas las comunidades autónomas, pero "siempre que lleven a cabo también un esfuerzo fiscal similar". Ante esto, el senador 'popular' ha pedido a la ministra que "no les tome por tontos" y ha asegurado que el planteamiento de los socialistas en materia de financiación para Cataluña no se trata de una reforma del sistema de financiación "al uso" sino un de "concierto económico gradualmente insolidario". "NO NOS TOME POR TONTOS" Al hilo de esta cuestión, ha reprochado a la ministra que durante su intervención haya hablado de la "solidaridad" que incluye el acuerdo, pero sin embargo se haya "olvidado" de mencionar el principio de "ordinalidad" que también está incluido en el texto y que deja la solidaridad en "papel mojado". Camps ha reprochado al Ejecutivo su trato favorable hacia el territorio catalán cuando "todas las comunidades autónomas" tienen "necesidades singularidades" y "retos específicos". "Están dispuestos a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, incluso aunque signifique sacrificar los principios de solidaridad", ha incidido. Finalmente ha exigido a Montero "menos adivinanzas" y "más claridad" al hablar de "reparto de recursos públicos", porque a su juicio, lo único que han recibido durante la comparecencia han sido "frases vacías" y "promesas sacadas de un manual de márketing político". "¿Dónde están los socialistas que hacían de la redistribución de la riqueza el principal motivo de su actividad política?", ha concluido. LA DERIVA DEL PSOE También el senador de Vox, Ángel Gordillo, ha acusado a la ministra de Hacienda de "mentir" y de "quebrar" la solidaridad interterritorial con tal de mantener al Gobierno en el "poder" y "ganar tiempo" para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pueda "arreglar lo suyo" y "organizar su impunidad para él y su familia". "Es alarmante la deriva que están tomando ustedes, porque el texto suscrito entre el PSC y ERC es un documento de clara inspiración golpista y va en contra absolutamente de la letra y del espíritu de la Constitución", ha alertado y cree que a pesar de las críticas vertidas por algunos 'barones' socialistas, acabarán "tragando" con lo que diga Sánchez. La senadora de UPN, Marimar Caballero, también ha aprovechado su intervención en el Pleno para reprochar a Montero los "malabares" para "no decir lo que todos saben" y ha hecho referencia a las "vueltas" que dio el Ejecutivo para evitar hablar de la amnistía. "El PSOE ha demostrado ser capaz de todo", ha reprochado y ha tachado el acuerdo entre PSC y ERC de "insolidario".

