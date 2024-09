Condenan a dos años de cárcel al motorista que causó la muerte de una amiga en un accidente en Palma

El Juzgado de lo Penal 2 de Palma ha condenado a dos años de cárcel y a la retirada del permiso de conducir durante cuatro años al motorista que en 2022 causó la muerte de una amiga en un accidente en la carretera de la Serra de Tramuntana. El trágico suceso ocurrió el 11 de septiembre de 2022 cuando el condenado y la víctima, una joven de 21 años en aquel momento, viajaban juntos en una motocicleta por la Ma-10. Según ha quedado recogido en la sentencia, tras un recorrido por diferentes puntos de Mallorca, en un momento del trayecto en las inmediaciones de Banyalbufar, tras tomar una curva a una velocidad aproximada de 88 kilómetros por hora (km/hora) cuando lo permitido era de 60 km/hora, el conductor perdió el control del vehículo por el exceso de velocidad y ambos cayeron de la motocicleta. Como consecuencia, la mujer salió despedida e impactó contra un muro de piedra, falleciendo a los pocos minutos como consecuencia del accidente. En la sentencia, la jueza lamenta que el condenado no diga toda la verdad y trate de exculparse diciendo que a su entender llevaba la velocidad adecuada a las circunstancias. Sin embargo, sostiene que ha ido variando su versión ya que en un principio manifestó que dio con una piedra, después en su declaración ante el juez de instrucción manifestó que fue debido a que había gravilla y finalmente en el acto del juicio oral manifestó que la víctima no iba bien agarrada. La jueza sostiene igualmente que el hombre no supo afrontar la situación ya que al sentirse moralmente responsable de lo sucedido y aunque en un principio atendió a la víctima como pudo y llamó al 112 no estuvo a la altura hasta el día del juicio de lo que unos padres necesitan.

