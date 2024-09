Compromis y BNG ven el cupo catalán como una oportunidad para mejorar la financiación en sus territorios

Compromís y el BNG, aliados parlamentarios del Gobierno, han evitado confrontar este miércoles con el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el concierto económico en Cataluña y han aprovechado el debate del Pleno del Senado para destacar la oportunidad que puede suponer ese acuerdo de PSC y ERC para mejorar la financiación en sus territorios a través de diversos mecanismos como un fondo de nivelación o la condonación de la deuda. En la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Pleno del Senado para explicar el concierto económico para Cataluña, diferentes aliados del Gobierno han reclamado también diversas mejoras de financiación en sus comunidades autónomas. Enric Morera, de Compromís, ha recordado que el modelo de financiación autonómica está "caducado" y "perjudica" a la Comunidad Valenciana y ha dado "la enhorabuena" a la vicepresidenta por abrir el debate para superar el sistema de hace quince años, en contraste con el PP, al que acusa de "retardatarios". Y como no cree que se pueda "conseguir nada" con el PP, Compromís aboga por sacar adelante un nuevo sistema de financiación autonómica con la mayoría de investidura. Eso sí, reclama para su comunidad la quita del FLA para liquidar la "deuda ilegítima" que a su juicio soportan los valencianos y un fondo de nivelación transitorio. EL BNG SÍ QUE QUIERE UN CONCIERTO En el caso de la senadora del BNG Carme da Silva sí que ha reclamado explícitamente a la ministra Montero un "diálogo bilateral" con Galicia dado que, bajo su punto de vista, "tiene el mismo estatus político que Cataluña y Euskadi, para acordar una financiación singular y adaptada a sus especifidades. Sería, según ha dicho, un modelo asentado en el concierto económico que garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal para avanzar en el autogobierno en Galicia. En cualquier caso, la senadora del BNG ha arremetido contra el presidente 'popular' de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por negarse a la condonación de la deuda que pactaron los nacionalistas gallegos con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. CON AMENAZAS DE COALICIÓN CANARIA Por su parte, el senador de Coalición Canaria (CC) Pedro Sanginés ha reprochado al Gobierno este trato bilateral a Cataluña, acusando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de negociar este concierto económico para mantenerse en La Moncloa. En cualquier caso, cree que "aritméticamente" es imposible que todas las comunidades autónomas vayan a mejorar con este nuevo modelo de financiación de un trato singular para Cataluña, considerando que Canarias saldrá perjudicada. "Si no cumplen ustedes lo pactado con Coalición Canaria, lógicamente Coalición Canaria se replanteará su apoyo a este Gobierno", ha advertido el senador Sanginés. VASCOS Y NAVARROS REIVINDICAN LO SUYO Desde el PNV y Geroa Bai sí que ven positivo que se ponga el foco en la financiación autonómica y el debate para que se pueda dar un nuevo modelo, aunque han pedido no mezclar la financiación singular de Cataluña con el concierto vasco ni el convenio navarro, que, según han recordado, figuran en la Constitución. "Es de recibo decir que esta financiación singular no es ni el Concierto Económico vasco ni el Convenio navarro. Y estaría bien que se evitara a mirar de reojo a estos dos sistemas de financiación, cuyo anclaje se encuentra en la disposición adicional primera de la Constitución, en el Estatuto de Autonomía vasco y en el Amejoramiento navarro, y que supone el reconocimiento contemporáneo de los derechos históricos", ha proclamado la senadora del PNV María Dolores Etxano.

