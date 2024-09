Andalucía responde al Gobierno que hay un grave problema de vivienda por la ley de Sánchez

Málaga, 4 sep (EFECOM).- La Junta de Andalucía ha respondido al Gobierno central, ante su llamamiento a las comunidades autónomas para tratar el problema de la vivienda, que la situación es "grave por el efecto causado por la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez".

Después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunciara una conferencia de presidentes para abordar en este próximo trimestre el complejo problema y dar una respuesta conjunta, la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, ha recordado que la Ley de Vivienda "nació sin consenso, sin consultar a las comunidades".

Aunque agradece la convocatoria para hablar de un asunto "tan importante y necesario, que preocupa a todos", precisa que ya se reunió con ella y siempre indicó el grave problema existente a consecuencia de la ley y ha aludido a que el Tribunal Constitucional le dio la razón a un recurso andaluz y dijo que invadía competencias autonómicas.

En el caso de Andalucía, ha explicado que el anteproyecto de Ley de Vivienda de esta comunidad está en exposición y hasta el 1 de octubre se pueden presentar alegaciones, tras lo que anuncia "una negociación absoluta porque se necesita una Ley de Vivienda de Andalucía con el mayor consenso posible".

"Es un problema de todos y entre todos tenemos que sacarlo adelante, el Gobierno andaluz tiene la mano tendida para sacar la mejor Ley de Vivienda y ayudar a mitigar la situación que estamos viviendo, que nos preocupa a todos", ha destacado durante un acto en Málaga.

Sobre la respuesta al problema, la ministra dijo que el Gobierno no puede hacerlo solo, que no es imposible de solucionar y que no afecta solo a España, merece una respuesta global. EFECOM

