Patxi López no ve comparable la financiación singular de Cataluña con la de Cuenca o Teruel: "No tiene nada que ver"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no ve comparable el acuerdo alcanzado por el PSC y ERC para la financiación singular de Cataluña con las singularidades de financiación de provincias como Cuenca o Teruel. "No tiene nada que ver", ha defendido. Según ha explicado este martes durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara Baja, la financiación de estos territorios no se puede comparar porque en el caso catalán se trata de "financiación autonómica" mientras que Cuenca o Teruel son "provincias". Así ha respondido al ser preguntado por el malestar generado en algunos territorios por las palabras de la portavoz nacional del PSOE, Esther Peña, quien quiso poner en valor el acuerdo de PSC y ERC para una financiación singular de Cataluña recordando que hay otros territorios con trato singular con los que "nadie puso el grito en el cielo", como es el caso de la fiscalidad diferenciada en las provincias de riesgo de despoblación como Teruel, Soria y Cuenca. CORRESPONSABILIDAD FISCAL En todo caso, López se ha mostrado "contento" con que un partido independentista como ERC haya suscrito un acuerdo en el que se habla de financiación "solidaria" con el resto de España. "Por primera vez, no es un debate identitario, es un asunto de solidaridad", ha incidido. Al hilo de esta cuestión, ha aprovechado para reprochar al PP que rechacen el acuerdo e intenten dar lecciones cuando "no hacen lo que deben". "No puede ser que haya comunidades que perdonen impuestos a los que más tienen y pierdan miles de millones y luego vengan a exigírselos al estado", ha reprochado y ha acusado a los 'populares' de "chillar mucho". "¿Qué hay de la corresponsabilidad fiscal absolutamente necesaria en un país descentralizado como el nuestro?", ha reiterado Patxi López.

