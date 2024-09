Lola Riera: ¿La selección? El tiempo lo dirá, todos nos tenemos que plantear muchas cosas

Valencia, 3 sep (EFE).- La internacional española Lola Riera admitió que no ha decidido aún si seguirá o no en la selección de hockey, con la que llegó a cuartos de final en los Juegos de París, y apuntó que tanto ella personalmente, como las jugadoras y el cuerpo técnico se deben plantear “muchas cosas”.

“Necesito un periodo de reposar, han sido diez meses muy intensos. En quince días empiezo la liga y quiero focalizarme en eso. ¿La selección?, el tiempo lo dirá. Tanto el ‘staff’ como nosotras nos tenemos que plantear muchas cosas porque cuatro años son muchos aunque en medio haya Mundial y Europeo”, señaló la valenciana en un encuentro con los medios.

Riera, que había disputado los dos anteriores Juegos, recordó que en octubre estaba fuera de la dinámica de la selección. “Con el cambio de seleccionador me dieron la opción de entrar y conseguirlo y estar en los Juegos fue luchar contra lo que me dijeron que no podía hacer”, explicó la jugadora de la Complutense.

Riera señaló que para ella los meses previos fueron “muy duros” con viajes semanales desde Países Bajos a España hasta que regresó de nuevo ante la imposibilidad de mantener esa dinámica.

“Ha sido un proceso muy duro, aunque iba en automático, ahora estoy procesando lo duro que ha sido. Lo viví como una gran oportunidad porque unos Juegos que son una gran recompensa”, admitió

En ese encuentro, Juanmi Gómez, el director de la Fundación, recalcó el éxito que supone que 36 deportistas de su programa FER hayan estado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y los cinco diplomas y una medalla, la de plata de Vega Gimeno en baloncesto 3x3 que han logrado.

“Este encuentro de hoy no es un reconocimiento por unos resultados aislados para nosotros lo importante es compartir el camino, tanto sus éxitos como sus decepciones los consideremos propios porque llevan mucho con nosotros”, apuntó. EFE

