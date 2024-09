Badosa: "Estoy muy decepcionada con mi nivel; fui un completo desastre"

Nueva York, 3 sep (EFE).- Paula Badosa cayó este martes eliminada en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y reconoció su decepción tanto por su tenis en este partido como por no haber sabido manejar bien los nervios ante una ocasión así.

"Estoy muy decepcionada con mi nivel en este partido. Creo que Emma Navarro jugó muy bien y gestionó la situación muy bien. Yo fui un completo desastre", dijo la española en una rueda de prensa.

"Nunca tuve impulso en este partido. Jugué cuatro o cinco juegos bien. Estaba 5-1 (arriba en el segundo set) pero nunca me sentí yo misma en la pista. No saqué bien, no jugué bien desde el fondo (...). Me sorprendió porque estaba jugando bastante bien en otros partidos, me sentía bien. Pero cuando entré en la pista, no gestioné bien la situación o las emociones (...). Quería ganar tanto que a veces eso no ayuda para nada", desarrolló.

Número 12 del mundo, la estadounidense Emma Navarro frenó en seco a Badosa, que ocupa la posición 29 del ránking, por 6-2 y 7-5 en una hora y 12 minutos.

Badosa, en una estupenda reacción tras perder el primer set, se situó con 5-1 en el segundo a un paso de equilibrar el marcador y llevar el desenlace a la tercera y definitiva manga.

Pero entre la mejoría de su rival y la desconexión de la española, la situación cambió radicalmente: Navarro ganó seis juegos seguidos y echó por tierra las esperanzas de Badosa.

"Lo primero que quería hacer, si soy sincera, era irme de la pista. Al final, cuando estás tan mal con pensamientos tan negativos, te quieres ir porque al final te haces una hormiga", comentó sobre ese segundo set en el que, según ella, tampoco pudo encontrar la velocidad de piernas y la concentración que necesitaba.

"Creo que perder un set después de estar 5-1 arriba es la primera vez que me pasa en mi carrera. Siempre hay una primera vez para todo y tuvo que pasar hoy, desafortunadamente (....). Todavía necesito pensar qué sucedió porque tuve dos saques (para ganar el set) y empecé a fallar. Perdí, no sé, como 20 puntos seguidos. Fue muy raro porque soy una jugadora bastante consistente", añadió.

Badosa, que a lo largo de su carrera ha sido muy franca hablando sobre salud mental, contó que se había levantado bien esta mañana pero que en cuanto puso un pie en el Arthur Ashe Stadium las cosas empezaron a torcerse.

"Te ves tan cerca pero a la vez tan lejos (...). Creo que mi cabeza estaba en todos lados excepto en el presente", indicó.

"Es algo en lo que he estado trabajando y mejorando mucho, pero es algo que a veces me hace mucho daño. Querer algo tanto y pensar por adelantado tanto que no puedes ni siquiera concentrarte en el momento", agregó.

También subrayó lo doloroso que es una derrota así en un 'grand slam' cuando "tu sueño es siempre llegar a las últimas rondas" de un 'grande'.

"Tengo que aprender a estar contenta, a estar más en el presente (...). Siempre cuando llegan momentos tensos, sobre todo en mi caso un 'grand slam'. Un WTA 1.000 o un 500 lo gestiono mucho mejor porque ya he pasado más por ahí. Pero un 'grand slam', las ganas y el quererlo tanto se me hace un poco grande en estas rondas. Y ya me pasó hace tres años también", expresó en referencia a los cuartos de Roland Garros en 2021, hasta ahora su mejor resultado en un 'grande'.

Pese a esta derrota, Badosa ha sellado un verano brillante con el que ha regresado a la élite del tenis, tras una travesía por el desierto de lesiones y pobres resultados, gracias al título de Washington, las semifinales de Cincinnati y ahora los cuartos de Nueva York.

"Cuando ves la diferencia de cuando estaba en Madrid, que estaba fuera del 100, a ahora... Pues hubiese firmado, obviamente. Ahora mismo me lo dices y quiero más: no quiero el top 20 quiero el top 10, cuando esté en el top 10 quiero el top 5... Siempre me ha pasado igual", explicó una Badosa que, a pesar de esta decepción, dijo estar "muy orgullosa" de su vuelta a lo más alto del tenis. EFE

