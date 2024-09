Feijóo derogará el "cupo separatista" si gobierna y acusa a Sánchez de actuar como un "caudillo en su partido"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si llega a La Moncloa derogará el "cupo separatista" porque es un "desafío histórico" contra la igualdad de los españoles y ha garantizado que ninguna comunidad autónoma gobernada por su partido asumirá esa "bilateralidad". Tras acusar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de comportarse como un "caudillo en su partido", ha señalado que los españoles van a tener que "financiar los 13.000 millones de euros que costará más" ese cupo, de forma que van a "disminuir" los recursos del Estado y las autonomías para educación y servicios sociales. En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que el cupo es "inconstitucional" y "ahonda en el relato independentista del procés". A su entender, se trata de un "desafío nacional" con el que se está "derogando la Constitución in voce", dado que en los acuerdos firmados con ERC se habla de "la España plurinacional" y "confederal". "Estamos ante un desafío nacional en nuestro país. ¿Por qué? Porque una minoría ha cambiado la convivencia de toda la nación. Porque una minoría ha decidido que todas las comunidades autónomas tendrán lo que venían teniendo hasta ahora, el 50% de la recaudación de los impuestos que se pagan en esa comunidad, salvo la Generalitat de Cataluña, que tendrá el 100%". DICE QUE EL PP EMPUÑARÁ LA BANDERA DE LA IGUALDAD Al ser preguntado si puede garantizar que ninguna CCAA del PP va a pedir una financiación singular como la de Cataluña, Feijóo ha explicado que el PP tiene "un compromiso" con su ideología y sus principios, dado que su formación no tiene "una concepción bananera del Gobierno, de la ley y de las instituciones". Por eso, ha dicho que su partido "en ningún caso puede asumir la bilateralidad en aquellos asuntos que son claramente multilaterales". "La bandera de la igualdad, la bandera de la solidaridad, es la bandera que en este momento solamente empuña el Partido Popular. Se acabó el Partido Socialista a estos efectos", ha aseverado, para recalcar que ahora no hay "nada" que "distinga" al Partido Socialista de Cataluña del independentismo. A renglón seguido ha preguntado al Gobierno si "va a sumar los 33.000 millones de euros que supondría extrapolar el cupo separatista al conjunto de la nación". "¿Los españoles vamos a pagar 33.000 millones más sin impuestos, además de los que ya hemos pagado en el mayor incremento de presión fiscal que hemos tenido en los últimos cinco años?", ha interpelado. Feijóo ha dicho que los españoles tienen que "financiar los 13.000 millones de euros que costará más el cupo separatista". A su entender, eso "significa que el Presupuesto General del Estado va a disminuir", así como "los recursos de las comunidades autónomas" por "un importe aproximado de 13.000 millones", haciendo que tengan "menos capacidades capacidades" para infraestructuras estatales y para educación, para servicios sociales y dependencia". VE A SÁNCHEZ UN "CAUDILLO EN SU PARTIDO" Preguntado después si está también en contra de que se condonación de la deuda de las CCAA que también se ha negociado con ERC, Feijóo ha respondido afirmativamente y ha señalado que serán sus presidentes autonómicos los que deberán contestar si también lo comparten porque el PP "no es una secta". "Eso se lo dejamos al PSOE. Yo no soy un caudillo, aquí el único caudillo en España es el señor Sánchez, caudillo en su partido", ha manifestado. Por todo ello, ha anunciado que si llega al Gobierno de España derogará el cupo catalán porque "el independentismo fiscal va en la línea del soberanismo que plantea el proceso de Cataluña y que en este momento ya defiende el Partido Socialista sin ambages". "Nosotros estamos en contra de cualquier independentismo en nuestro país y por tanto estamos en contra también del independentismo fiscal", ha dicho, para añadir que si llega a Moncloa se "volverá a cumplir la Constitución". CRITICA EL "GASTO SINGULAR" DE CATALUÑA POR EJEMPLO EN EMBAJADAS El líder del PP ha señalado que todas las autonomías necesitan más financiación, no solo Cataluña, y ha criticado su "gasto singular", al ser la que mejor paga a sus políticos, la que más administración paralela tiene y la que más gasta en embajadas y en acción exterior, según ha dicho. Es más, ha dicho que Cataluña "lleva tiempo fijándose más en lo que le falta que en lo que gestiona" y está muy poco preocupada por los problemas de los ciudadanos, como la sequía o la educación". De hecho, ha criticado que "empiece el curso otra vez con multitud de barracones en vez de clases y colegios". Tras asegurar que el independentismo fiscal va en la línea del soberanismo del procés, el presidente del PP ha insistido en que su formación planteará un nuevo sistema donde no cabe el cupo separatista ni el independentismo fiscal. DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA PORQUE ES "INVIABLE" El jefe de la oposición ha lanzado duras críticas contra Sánchez, al que ha acusado de "mercadear" con lo que no es suyo: con el dinero de los españoles para obtener la Presidencia de la Generalitat, con la igualdad de todos ante la ley para lograr la suya, y también con el prestigio de las instituciones. Es más, ha afirmado que se trata del Gobierno más "endeble e inestable" de la democracia porque lleva veinte votaciones perdidas en el Congreso y acumula más expedientes y sumarios judiciales abiertos por corrupción que leyes aprobadas en la Cámara Baja. "El Ejecutivo depende del pitido final de esta legislatura y eso lo harán los independentistas", ha apostillado. Al ser preguntado si ve factible presentar una moción de censura, Feijóo ha reconocido que hay más causas para presentarla que cuando se fueron de vacaciones, tras el acuerdo entre PSC y ERC. Aunque ha dicho que esa herramienta política está "absolutamente justificada", es "inviable" porque, según ha dicho, al PP le "faltan cuatro escaños". DICE QUE SÁNCHEZ BUSCA "PURGAR TODAVÍA MÁS" LO QUE QUEDA DEL PSOE Además, ha dicho que "la obsesión del señor Sánchez es permanecer en el Gobierno para detentar un cargo, no ejercerlo". "Para defenderse con la Abogacía del Estado y la Fiscalía de los problemas de gobierno y de partido que están pendiente de sentencias judiciales", ha indicado. Es más, el líder del PP ha asegurado que Sánchez quiere seguir gobernando "para purgar todavía más de lo que queda del PSOE a través del congreso federal que ha convocado" en el mes de noviembre. Finalmente, Feijóo ha indicado que el expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido "engañado" por el Gobierno porque, según ha dicho, le han hecho una amnistía a sabiendas de que no se le iba a aplicar, está desprovisto del Ayuntamiento de Barcelona y de cualquier posibilidad de ser presidente de la Generalitat y con menos inmunidad de la que tenía anteriormente.

