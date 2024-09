El Valencia vuelve a establecer como objetivo una permanencia rápida y luego mejorar

Valencia, 2 sep (EFE).- El objetivo de Valencia para esta temporada 2024-25 vuelve a ser, como la pasada campaña, lograr asegurar la permanencia de una manera rápida y sin sufrimiento para tratar de mejorar después, según confirmó este lunes el director deportivo Miguel Ángel Corona, que vinculó esta situación a la necesidad de estabilizar financieramente el club.

“No nos escondemos, y más después de cómo se ha iniciado la temporada, vamos a conseguir los 45-50 puntos que aseguran la permanencia y a partir de ahí crecer y mejorar, aunque a veces no sea subir puestos en la tabla sino mejorar algunos parámetros o las sensaciones”, explicó en una rueda de prensa.

“Lo he verbalizado con nitidez, no nos podemos atrever a nada más allá de la ambición de ganar cada partido pero tenemos la realidad que marca el objetivo”, añadió. “La clasificación es un espejo de los límites financieros de la Liga. Tenemos que estabilizar para poder volver a estar lo más arriba posible”, afirmó.

"Que no suframos es lo más importante, salvarnos cuanto antes y luego ver dónde llegamos", continuó.

Corona recordó que hay un “mensaje público” de la presidenta Layhoon Chan en el que apuntó que se tardarían “algunas temporadas en estabilizar la entidad” y que en ese tiempo se trataría de “mantener la competitividad del equipo”.

El directivo no quiso ratificar que ese proceso fuera a ser de tres temporadas . “Verbalicé tres años pero me guarde de decir lo que creía. Nos consta que son varios o algunos. No soy parte del consejo para saber si son dos o cuatro”, apuntó.

El director deportivo insistió en pensar “a corto plazo” y dijo que espera que en el siguiente bloque de cinco partidos puedan sacar “la mayoría” de puntos para salir de la zona de descenso en la que se encuentra el equipo de Rubén Baraja tras haber sumado solo un punto de los primeros doce y ser colistas. EFE

