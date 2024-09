El PP dice, tras las críticas de Abascal, que hay una "confluencia de intereses" de Vox y PSOE contra Feijóo

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha denunciado este lunes la existencia de una "confluencia de intereses" entre el PSOE y Vox contra el Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo, quien se ha convertido en el "adversario a batir" para ambas formaciones. Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, haya cargado de nuevo contra los 'populares', considerando a ese partido "una gran estafa". Además, ha indicado que ejercerá la oposición en las comunidades que gobierna el PP y no apoyará sus presupuestos autonómicos salvo un cambio. "No creo que Vox inicie el curso atacando al PP, es que acabó el curso pasado, el último periodo de sesiones, atacando al Partido Popular", ha dicho, para añadir que llevan detectando "desde hace un tiempo largo" que son el "adversario a batir tanto para el PSOE como para Vox. PRESENTAR UNA ALTERNATIVA "DESDE LA CENTRALIDAD" En este sentido, ha señalado que "hay una confluencia de intereses entre el Partido Socialista y Vox" que consiste en "atacar continuamente al Partido Popular". "Nosotros estamos en hacer oposición a este mal Gobierno y en presentar una alternativa para todos los españoles desde la centralidad y desde el entendimiento que en España cabemos todos", ha manifestado. Sémper ha indicado que las políticas que necesitan los españoles "son políticas de sensatez y que den respuesta a los inmensos problemas que tiene este país". "Más allá de esta consideración, permítame que yo no entre en más detalles porque estaría haciéndole el juego a otros partidos políticos que quieren, a costa del Partido Popular, tener algo de protagonismo", ha enfatizado. CREE QUE EL PP VA "POR EL BUEN CAMINO" En cuanto a las encuestas que se están publicando que mejoran la representación del PP, Sémper ha indicado que él no quiere comentar las encuestas y ha dicho que lo que aspiran es a que su proyecto "convoque a los españoles que, independientemente de a quién hayan votado en el pasado, quieren una España mejor y quieren un Gobierno eficaz, digno y que piensen sus problemas por encima de los problemas de su propio presidente". "Esto es en lo que estamos y sí creo que si seguimos por esta línea, y es en el que vamos a seguir, dará resultado porque los españoles están cansados de estar hartos y queremos representar una España mejor, que no solo sea votada por el rechazo a Sánchez, sino porque nuestro proyecto político convoque a ciudadanos", ha finalizado, para mostrarse convencido de que van por el "buen camino".

