Barbón resta trascendencia al adelanto del congreso del PSOE y mantiene su rechazo al concierto de Cataluña

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha indicado que no podrá acudir este sábado al Comité Federal que adelantará el congreso del PSOE, pero en todo caso no cree que esa decisión del líder del partido, Pedro Sánchez, tenga "nada que ver" con la polémica por la financiación de Cataluña pactada por PSC y ERC. Eso sí, ha reiterado su rechazo a un concierto singular con esa comunidad y está a la espera de que la ministra María Jesús Montero explique en qué consiste lo firmado. Según ha explicado, celebrar el congreso federal este otoño "no es un adelanto", sino que los congresos ordinarios socialistas se celebran "entre el tercer y cuarto año". "Lo que pasa es que la gente se ha quedado con la copla de que en los últimos años los congresos ordinarios eran cada cuatro, pero no ha sido siempre así. Por ejemplo, en toda la etapa de Felipe González los congresos se celebraban cada tres años, era lo habitual y la norma de nuestro partido", ha indicado. En cuanto al Comité Federal, ha confirmado que no podrá asistir porque ese mismo sábado ya están teniendo lugar los actos de celebración del Día de Asturias, que se conmemora al día siguiente, 8 de septiembre. "No puedo abandonar los actos por el Día de Asturias que se celebran en Los Oscos para ir al Comité Federal", ha confesado. A LA ESPERA DE QUE MONTERO CONCRETE En todo caso, ha insistido en que la delegación asturiana "va a mostrar siempre" la misma posición en materia de financiación, como ha venido haciendo. Asturias se mantiene en el acuerdo de 2020 y ha incidido en que siguen a la espera de que el Ministerio concrete "de qué estamos hablando", en referencia al acuerdo con Cataluña. El presidente asturiano se manifestaba así durante la atención a los medios en el acto de inauguración del nuevos IES de La Florida, en Oviedo. Preguntado si considera que esta convocatoria del Comité y el Congreso Federal supone la necesidad de "relanzarse" del PSOE, Barbón ha indicado que "el PSOE tiene siempre una vocación de conexión permanente con la sociedad, algo que le consta". "Es una preocupación constante de la Dirección Federal, como es una preocupación constante mía, como secretario general de la FSA, hay que estar siempre cerca de la gente, conectados, y en este sentido yo creo que es algo que siempre, como partido histórico, el PSOE ha tenido", ha dicho.

