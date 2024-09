Ayuso alerta de que quieren que se vuelva "al golpe" en Cataluña pero "patrocinado por el Gobierno con dinero de todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este lunes de que quieren que se vuelva "al golpe" en Cataluña, pero "patrocinando por el Gobierno con el dinero de todos" los españoles. "Están buscando la ruptura entre comunidades autónomas, quieren cambiar el modelo de España para que vayamos a un supuesto federalismo, confederalismo, España simétrica... Siempre están a cuentas con el modelo territorial", ha sostenido la dirigente madrileña, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press. Para Ayuso, con la modificación de la financiación buscan que las comunidades hablen todo el día "de 'tu dinero, mi dinero'". Por ello, ha rechazado empezar a abordar el tema "con regionalismos", que son "antesala del nacionalismo". Considera que buscan dividir a los dirigentes del PP con este tema porque "este Gobierno cada vez más autoritario no respeta a quien le hace un contrapeso". "Para dividir el poder real que tiene España, que son las comunidades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos que somos del Partido Popular, necesita dividirnos y busca reuniones bilaterales para decir yo te voy a dar este dinero, yo te voy a dar el otro...", ha sostenido. La presidenta regional ha sostenido que "si Madrid se pusiera a hablar de dinero, no había debate", porque son "de largo la comunidad que más paga, que más aporta, pero que tiene, como dice Patxi López, singularidad". "Las singularidades son sólo para beneficiar al País Vasco, a Navarra y a Cataluña, por lo que todos lo sabemos, porque son las minorías que en el Congreso sustentan a los gobiernos nacionales", ha apuntado, para a continuación incidir en que ella lo que ha pedido a sus compañeros de partido y al presidente, Alberto Núñez Feijóo, es apostar por "la unidad" y no empezar "con el menudeo económico".

