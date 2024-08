Vox reclama a la Junta conocer el "número, edad, sexo y nacionalidad" de los menores migrantes acogidos en Andalucía

El Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno conocer "cuántos menores migrantes han ingresado en cada centro de protección de Andalucía en lo que llevamos de 2024", así como su desglose "por centro, provincia y mes". Así se recoge en una pregunta formulada por escrito por Vox, dirigida a la Mesa del Parlamento y registrada este pasado viernes, en la que, además, el partido también ha exigido al Ejecutivo del Partido Popular (PP) conocer "la edad, sexo y nacionalidad" de los menores migrantes que han ingresado en estos centros de acogida andaluces en 2024. El portavoz del Grupo Parlamentario VOox en Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado en una nota que Moreno "no puede utilizar la edad, como si fuesen bebés; el sexo, argumentando que hay tanto niños como niñas; y la nacionalidad, diciendo que vienen huyendo de guerras o del hambre en sus países". En este sentido, ha subrayado que sobre estos menores, "a los que acoge en Andalucía con su corazón", Moreno "no puede ocultar la información real para que los andaluces desconozcan cómo los datos oficiales destrozan su relato". Asimismo, Gavira ha aseverado que "las palabras y las acciones de Moreno en cuando a la inmigración son igual de peligrosas e irresponsables que las de Sánchez". En este contexto, ha criticado que "tanto el PP en la Junta como el PSOE en el Gobierno de España están fomentando un peligroso efecto llamada cuyo resultado es una invasión migratoria sin precedentes que ya están sufriendo los andaluces y los españoles en barrios que hasta hace nada eran tranquilos". "El PP de Moreno prefiere insultar a Vox, llamarnos racistas y xenófobos, antes que reconocer la gravedad de una migratoria ilegal que populares y socialistas fomentan sin esconderse", ha lamentado Gavira. "Presentan Andalucía como si esto fuera el paraíso de la inmigración ilegal cuando saben perfectamente que no es así", ha afeado a PP y PSOE, al tiempo que ha asegurado que, con ello, "lo único que consiguen es condenar a los ilegales a la marginalidad y la delincuencia, a los andaluces a la inseguridad y el miedo, y a los barrios a problemas de convivencia y degradación". "Algo que desde Vox no estamos dispuestos a tolerar", ha concluido.

