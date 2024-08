María Echávarri (UPN) presenta su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Pamplona

La concejala de UPN María Echávarri ha anunciado este viernes que esta mañana ha presentado formalmente su dimisión como concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. Después de cinco años en el Consistorio, Echávarri ha explicado, en un comunicado, que su situación ha cambiado dentro del partido y del grupo municipal y que no encuentra "la manera adecuada de seguir contribuyendo al partido, a mis compañeros y a mejorar la vida de los pamplonenes". Echávarri ha indicado que, "tras un período de reflexión personal en las últimos meses", ha llegado a la conclusión de que su etapa y su labor en el Ayuntamiento de Pamplona "deben llegar a su fin". "Considero que lo más sensato y coherente es dar un paso a un lado y ceder mi puesto a otras personas que puedan llevar a cabo ese trabajo de servicio público", ha dicho. María Echávarri ha expuesto que ha comunicado esta decisión a la portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y presidenta del partido, Cristina Ibarrola, a quien le desea "la mejor de las suertes por el bien de nuestra ciudad", ha subrayado. Según ha manifestado, "han sido cinco años magníficos desde que mi partido depositó su confianza en mí para representar a los pamploneses, uno de los mayores orgullos que puede tener un político". "Formar parte del Consistorio de mi ciudad y trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos ha sido un honor indescriptible. En particular, ha sido un privilegio compartir equipo de gobierno con mis compañeros de UPN, tanto en la anterior etapa con Enrique Maya, como en los meses en los que Cristina Ibarrola ejerció como alcaldesa de Pamplona", ha afirmado. Echávarri ha indicado que sigue "creyendo firmemente en UPN, un partido clave para Navarra, que ha demostrado su capacidad para impulsar el desarrollo de nuestra tierra siempre que ha tenido responsabilidades de gobierno". "Espero y deseo que encuentre el camino adecuado para seguir contribuyendo a la sociedad, como lo ha hecho durante décadas en momentos cruciales para el desarrollo de Navarra y Pamplona. Como rezaba el lema de nuestro último Congreso, con Honestidad y Valentía, confío en que la actual dirección sepa guiar a UPN hacia el lugar que le corresponde, con consenso y unidad", ha continuado. La edil ha indicado que seguirá a disposición del partido "siempre que se me solicite y mantendré mi lealtad a UPN, como he hecho durante el tiempo en que tuve la responsabilidad de representar a los ciudadanos, tanto en mi ciudad natal, Estella, como en mi ciudad de acogida, Pamplona". En la carta de "despedida", ha agradecido a todos los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Pamplona por "su gran labor" y "la ayuda que me han brindado durante todo este tiempo". "Al mismo tiempo, pido disculpas si algunas de mis decisiones no haya sido las más adecuadas en algún momento de mi acción política, pero siempre actué con responsabilidad y con la intención de hacer lo mejor para todos los pamploneses", ha dicho. Ha agradecido también a los concejales de todos los grupos políticos "el trato, la educación y el respeto con el que siempre se han dirigido hacia mi persona". "Hemos tenido grandes debates políticos sobre temas económicos, presupuestarios, impuestos y de personal, discrepando en lo político pero con respeto en lo personal. Me voy con un gran aprendizaje tanto en lo profesional como en lo personal, y ello es de agradecer", ha manifestado. María Echávarri ha indicado que volverá ahora al sector privado, "con el orgullo del deber cumplido y con la satisfacción de haber trabajado, a menudo sacrificando tiempo a mi familia, por el bien de todos los ciudadanos de Pamplona".

