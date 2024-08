Compromís pide en el Congreso cambiar la normativa estatal sobre edificación para prevenir incendios como el de Campanar

Compromís ha pedido que se lleve a cabo la modificación de la normativa estatal sobre edificación en materia de protección contra incendios para prevenir casos como el registrado el pasado mes de febrero en el barrio valenciano de Campanar, donde el fuego arrasó un edificio de viviendas y provocó la muerte de diez personas. Esta formación política ha anunciado que en ese sentido ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso instando al Gobierno central "a revisar el Código Técnico de Edificación (CTE) y a modificar algunas cuestiones referidas a la definición de edificio de alto riesgo", así como a "incluir edificios de gran altura --a partir de 18 metros--, de lenta o difícil evacuación, de alta ocupación y con fachadas de difícil acceso para los equipos de intervención". El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, autor de la iniciativa planteada en la Cámara Baja, ha lamentado que "España sea uno de los países de Europa menos exigente en materia de prevención de la propagación de incendios por fachadas" y ha exigido que "el cambio de normativa conlleve la obligación de usar productos, componentes o sistemas completos no combustibles en determinados edificios". Asimismo, Ibáñez ha considerado que "en los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), en edificios que no sean considerados de alto riesgo, se deberá instalar una barrera cortafuego con material no combustible en cada forjado de la planta", según ha informado Compromís en un comunicado. "Es necesario avanzar y mejorar en la seguridad de los edificios, creando una normativa que sea tanto sostenible con el medio ambiente, como segura, ante sucesos tan terribles como los que sufrió la ciudad de València hace seis meses", ha remarcado el parlamentario. Por su parte, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha confiado en que la iniciativa de su partido en el Congreso no encuentre "ningún obstáculo en su camino parlamentario. "Ningún vecino de València, ni creemos que de toda España, entendería lo contrario. Después de la tragedia vivida en nuestra ciudad", ha afirmado. "NO VALEN LOS ATAJOS" Robles ha apuntado que esta "ejemplifica las consecuencias de hacer la vista gorda a la seguridad con el único fin de generar más beneficios a quien ya los está obteniendo de por sí". "La ciudadanía es consciente de que en materia de seguridad no valen los atajos. Y nosotros, como representantes públicos, no podemos ser cómplices de alargar una situación anómala como la que posibilitó aquella tragedia", ha subrayado la concejala.

