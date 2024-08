Baleares descarta presupuestar 60 millones en 2025 para el plan piloto de lengua "porque es obvio que no hacen falta"

El Govern balear descarta presupuestar 60 millones de euros en 2025 para el plan piloto de elección de lengua "porque es obvio que no hacen falta", en palabras del portavoz del Govern, Antoni Costa. "No hay ninguna previsión al respecto", ha expresado al ser preguntado por futuras partidas en los presupuestos de 2025, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Allí ha matizado que ese hecho "no significa" que el equipo de gobierno se oponga al plan piloto. Costa ha explicado que el millón de euros que se va a destinar este año cubre todo el curso educativo. Según el conseller, la partida de 20 millones que se acordó incluir este año era un "máximo" en función de la "decisión libre" que tomaran los centros. Al respecto, el que también es titular de Hacienda ha incidido en que en su momento el Govern ya advirtió de que 20 millones le parecía una "partida sustancial" y que era probable que no se agotara. Y así, visto que se han adherido 11 centros y no se consume el presupuesto, para Costa es una "evidencia empírica" que "20 millones no son necesarios en absoluto". Los 19 millones restantes de los presupuestos de 2024 se destinarán a otras necesidades "que son de sobra conocidas por la Consellería de Educación".

