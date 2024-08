Mazón exige al Gobierno que deje claro si "están a favor de las devoluciones controladas"

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha defendido que "España necesita una política de inmigración, no un gobierno que un día diga una cosa y al otro la contraria". "No sabemos si están a favor de las devoluciones controladas", ha aseverado, y ha defendido que las comunidades autónomas son las únicas que mantienen "la llama de la solidaridad". Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas en una visita a Mislata (Valencia), un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara en Dakar (Senegal) que la expulsión de migrantes irregulares traslada un "mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos". Mazón ha acusado al Gobierno de no tener una línea clara en materia de inmigración, lo que ha advertido que "provoca sin ninguna duda un efecto llamada para las mafias". "Hacer un llamamiento a la inmigración irregular no es de recibo", ha recalcado. "Somos los únicos que estamos manteniendo la llama de la solidaridad", ha añadido respecto a la acogida de migrantes por parte de las comunidades autónomas.

Compartir nota: Guardar Nuevo