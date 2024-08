Espadas critica el "efecto llamada" de Feijóo "al racismo" y apela a la "legalidad" frente a la inmigración irregular

El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha criticado este jueves el "efecto llamada a la xenofobia y el racismo" que, en su opinión, ha realizado el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus comentarios en las últimas horas respecto a la inmigración irregular, un fenómeno que el representante socialista ha defendido que hay que combatir, pero desde "la legalidad y el ordenamiento jurídico". Así se ha pronunciado Juan Espadas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al hilo del comentario que este pasado jueves publicó Feijóo en su cuenta en la red social X, en el que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular" durante su viaje a Mauritania. El portavoz del PSOE en el Senado ha tildado de "muy grave" el comentario de Feijóo y de "muy irresponsables" sus declaraciones, y ha lamentado que el PP y Vox conforman una oposición al Gobierno que "no es capaz de entender" que la política migratoria es "una política de Estado, un elemento muy importante" en España, y donde hay trazada "una línea y una hoja de ruta de trabajo en la Unión Europea, que es la que está siguiendo el presidente del Gobierno de España, con cooperación con los países de origen, con lucha contra las mafias y con planteamientos que, por otra parte, comparten los empresarios de nuestro país". Juan Espadas se ha referido así a la idea de "fomentar la contratación en origen para conseguir esa regularidad en contratos de trabajo" de personas que "son fundamentales para la economía española y lo van a seguir siendo, y aún más en los próximos años, para mantener nuestro sistema de pensiones". El secretario general del PSOE-A ha sostenido que Feijóo, con comentarios como el de este miércoles, realiza "un efecto llamada, como el de Vox, a la xenofobia y al racismo, a confundir a la gente y a generar una preocupación" sobre lo que "no es realmente la realidad de las personas migrantes". "OPOSICIÓN DESTRUCTIVA" DEL PP Además, ha criticado que el PP "está exclusivamente en una estrategia de confrontación y de acoso y derribo al Gobierno" para "intentar que la legislatura acabe cuanto antes, que se vuelvan a convocar elecciones" generales ejerciendo una "oposición destructiva". Frente a ello, Espadas ha defendido que "necesitamos una derecha y un Partido Popular que sea capaz, al menos, de estar en disposición de llegar a acuerdos en asuntos muy importantes para nuestro país", donde se vea que "Gobierno y oposición, al margen de muchas discrepancias" que les separan, "también son capaces de llegar a acuerdos en asuntos muy importantes". A la pregunta de si espera que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se desmarque de los comentarios de Feijóo sobre la inmigración, el líder de la oposición en dicha comunidad autónoma ha señalado que él no ha escuchado dentro del PP "ninguna opinión diferente" a la de su presidente nacional, y Juanma Moreno es "un especialista" en querer "aparentar o quedar bien diferenciándose de las posiciones de Vox y haciendo declaraciones en el Parlamento" andaluz que son las que los socialistas "querrían" que fuesen de "verdad" las del PP en relación a la inmigtración, pero "luego" no se le escucha decir a Feijóo "que lo de ayer fue una barbaridad". Por otro lado, Juan Espadas ha defendido las declaraciones también de este pasado miércoles de Pedro Sánchez desde Dakar (Senegal) en las que el presidente del Gobierno sostuvo que la expulsión de migrantes irregulares traslada un "mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos", y en esa línea afirmó que "es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente". El portavoz del PSOE en el Senado ha señalado que "lo que está diciendo el presidente es correcto", y lo que plantea es que "hay que combatir la inmigración irregular como se está haciendo, apoyando a los países de origen, con acuerdos económicos, que permitan también combatir esas mafias en origen", y también emplear "el ordenamiento jurídico" para que "determinadas personas" que entran en España de manera irregular "deban volver a sus países de origen". "Lo que no se puede es tratar, como hace el PP, de plantear, poco más o menos, que hay que sacar a los buques de guerra a parar cayucos en el mar Mediterráneo", ha apostillado Espadas, que ha reivindicado que "las personas que entran en nuestro país tienen derechos" y, "sea cual sea su situación, deben ser atendidas de forma correcta", y en todo caso "luchar contra la inmigración irregular" se debe hacer "con los instrumentos a nuestro alcance y siempre dentro de la legalidad", ha finalizado Juan Espadas.

