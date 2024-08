PSOE-A dice que el Gobierno le tendrá "en contra" si no hay "financiación justa" para Andalucia, pero cree que habrá

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha señalado este miércoles que en el PSOE-A están "convencidos" de que va a haber una "financiación justa" para Andalucía, y ha avisado de que el Gobierno de Pedro Sánchez "sabe perfectamente que va a tener al PSOE de Andalucía en contra" del Ejecutivo central, "lo gobierne quien lo gobierne", si no es así. Es un mensaje que ha trasladado la portavoz parlamentaria socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla a preguntas de los periodistas sobre el anuncio que realizó este pasado martes el líder del PSOE-A, Juan Espadas, acerca de que pedirá por carta una reunión al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para "acordar" una propuesta de financiación autonómica que parta de la fijada en 2018 en el Parlamento andaluz. Sobre esta cuestión de la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, y al hilo de la financiación singular para Cataluña contemplada en el acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, Ángeles Férriz ha criticado que Juanma Moreno "no para de hablar de agravio" para Andalucía, pero eso "no nos lleva a ninguna parte". Frente a ello, ha defendido que es de una "lógica aplastante que el principal partido de la oposición le pida una reunión" al presidente de la Junta sobre esta cuestión de la financiación autonómica sobre la que "existe un acuerdo parlamentario que propuso el PSOE-A" hace dos legislaturas en Andalucía, según ha remarcado aludiendo al acuerdo que la Cámara andaluza alcanzó en 2018. Ángeles Férriz ha querido ser "clara y contundente" para aseverar que en el PSOE de Andalucía no tienen "ninguna duda de que la financiación para Andalucía va a ser justa", y "estamos completamente convencidos" de eso, "porque si no hay una financiación justa para Andalucía, el Gobierno de España sabe perfectamente que va a tener al PSOE de Andalucía en contra", ha remarcado. DIVERGENCIA DE "INTERESES" EN EL PP Dicho esto, ha apuntado que los "intereses" de Juanma Moreno sobre la financiación autonómica "no coinciden con los intereses de otras comunidades" como Galicia o Madrid, y ha preguntado si el presidente de la Junta "defiende" el acuerdo del Parlamento andaluz de 2018 que el PP-A apoyó en aquel momento "cuando está delante" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Eso es lo que tiene que contarnos" Juanma Moreno, más allá de "criticar a Cataluña" como el presidente de la Junta hace "todos los días para tapar todos los problemas de los andaluces", ha continuado manifestando la representante del PSOE-A, que ha apostillado que "el problema de la financiación de Andalucía no se soluciona criticando a otro territorio", sino "defendiendo a tu territorio". En esa línea, ha valorado la propuesta de Juan Espadas para pedir "una reunión" al presidente de la Junta si quiere "defender los intereses de Andalucía, no los de Feijóo, los de la calle Génova, los del Partido Popular", ha puntualizado Ángeles Férriz, que a renglón seguido ha dicho que a Moreno "no le interesa defender los intereses de Andalucía". Al respecto, ha recordado que el Grupo Socialista llevó al Parlamento andaluz en septiembre del año pasado "una iniciativa para hablar de la financiación en la Comisión de Desarrollo Estatutario", pero el PP-A "dijo que no", porque a los 'populares' "no les interesa solucionar este tema", sino "seguir a la gresca" y "con esta guerra contra el Gobierno de España y contra Pedro Sánchez", ha denunciado. "Si les interesara la financiación de Andalucía, vamos a hablarla en el Parlamento" autonómico, "con todos los grupos políticos", y "vamos a desarrollar nuestro Estatuto con sus máximas competencias", ha abundado Ángeles Férriz para agregar que "el problema que tienen en el PP" es que "todos critican un acuerdo de financiación singular" para Cataluña, pero sus 'barones' "son incapaces de decir cuál es el acuerdo de financiación que ellos quieren", porque "no coinciden en los territorios", algo que "por otra parte es normal", según ha opinado la parlamentaria socialista, porque "cada territorio tiene unas necesidades" y "unos Estatutos". "Y nosotros vamos a defender Andalucía", ha sentenciado la representante del PSOE-A, que ha concluido emplazando al Gobierno del PP-A a dejarse de "teatrillo" y a ponerse "a trabajar" y a definir "cuál es la financiación que queremos para Andalucía". Además, Ángeles Férriz ha advertido de que hay que saber también "si la financiación que queremos es para seguir cargándonos los servicios públicos, porque la financiación que necesita Andalucía es para fortalecer el sistema público", ha remarcado antes de finalizar abogando por esperar a que el presidente de la Junta regrese de su viaje de China, venga "un poquito más responsable, se siente con el líder del principal partido de la oposición" y entre ellos hablen "con seriedad y rigor", ha concluido.

