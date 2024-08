Patricia Guerrero (Ballet Flamenco de Andalucía): “No pienso en qué hacer para contentar”

Leticia de las Heras

Pamplona, 28 ago (EFE).- Tras el gran éxito cosechado con el estreno en Granada de ‘Pineda’, el Ballet Flamenco de Andalucía llega a Pamplona dentro del festival Flamenco on Fire encabezado por la nueva directora de la compañía, Patricia Guerrero, una artista que asume la conjunción entre la tradición y la modernidad como algo orgánico sin pensar en qué debe hacer “para contentar a unos o a otros”.

Este, ha reconocido Guerrero en entrevista con EFE, es un aspecto que no se para a pensar demasiado. Viene de respirar la tradición gitana del barrio de Sacromonte de Granada y ha estado toda su vida bailando flamenco, un arte que en ella “naturalmente ha evolucionado y se ha transformado” a la par que ha crecido como persona.

Desde comienzos de este año se encuentra embarcada en la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía, compañía con la que se ha estrenado llevando al ballet la historia de Mariana Pineda, una heroína liberal granadina cuya vida fue ya narrada por otro de los más ilustres granadinos, Federico García Lorca.

Quienes han nacido cerca de la Alhambra, ha asegurado, tienen en alta estima a este personaje histórico que guarda un doble valor al tratarse de una mujer que luchó también contra las convenciones de género de principios del siglo XIX y fue ajusticiada por no delatar a sus compañeros.

Aunque ha reconocido que la obra de Lorca es “una belleza”, a su juicio el escritor “romantiza mucho al personaje” y tras haber leído las biografías de Pineda prefirió “sacar esa parte más política y combativa” para que “la Mariana madre, la amante, la política, todas las marianas tengan un hueco”.

A lo largo de los años la obra de Lorca ha sido reinterpretada en numerosas ocasiones en el teatro, pero Guerrero ha reconocido que no le gusta ver cómo lo han hecho otros antes.

“Intento tener referencias lejanas. A nivel literario sí me he documentado, pero a nivel artístico he intentado no contaminarme porque quiero tener mi propia referencia”, ha explicado poniendo en valor el trabajo hecho junto a Alberto Conejero.

Por su condición pública Guerrero ha considerado que el Ballet Flamenco de Andalucía tiene “un papel fundamental” ya que “es muy importante que los ballets estén muy cuidados y puedan desarrollarse con sus producciones”, gozando de “unas buenas condiciones para que las compañías privadas puedan mirarse en algún sitio”.

A pesar de que existe este apoyo público para ella no es suficiente y, más allá que lo meramente económico, son necesarios “espacios donde la gente pueda desarrollar sus espectáculos” a través de una red de teatros que les permitan tener una continuidad. “Es muy difícil para un artista que haya un desarrollo y la gente te conozca que un día hace un bolo en un sitio, al siguiente en otro y así siempre”, ha referido.

El Ballet Flamenco de Andalucía llega al Baluarte de Pamplona con 'Pineda' tras haber triunfado en el Generalife de Granada con un total de 16 pases que han reunido a unos 22.000 espectadores. “Estoy muy contenta, hemos llenado casi todos los días el 90 % de aforo y cada día venía más gente con el boca a boca”, ha comentado.

“La gente salía realmente emocionada, conectaba por la obra y la entendía”, ha asegurado, algo que ha valorado especialmente teniendo en cuenta que “es una obra de danza y no hay prácticamente diálogos”.

En este sentido ha destacado el trabajo realizado con todo el equipo y el propio elenco para “contar una buena historia argumental y no caer en algo muy costumbrista”, ya que enfrentarse a una creación coreográfica argumental tiene el doble reto de “saber transmitir bien y contar todo a través de la danza” sin simplificar la trama demasiado. EFE

1011914

lhr.mm/lml