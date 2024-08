La Junta replica a Espadas animándole a "plantarse ante Sánchez" por el "robo a Andalucía" que supone "el cupo catalán"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha animado este martes al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a "plantarse" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el "atropello económico" y el "robo a Andalucía" que, en su opinión, acarrearía el "concierto o cupo catalán" derivado del acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En unas declaraciones difundidas por el Gobierno andaluz y recogidas por Europa Press, el consejero de la Presidencia se ha pronunciado así en respuesta al anuncio que ha realizado este martes Juan Espadas sobre que pedirá por carta una reunión al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para "acordar" una propuesta de financiación autonómica que parta de la fijada en 2018 en el Parlamento andaluz. Antonio Sanz ha respondido que el Gobierno de Andalucía considera que "lo que Espadas debe" hacer "es plantarse ante Sánchez y defender a Andalucía, porque defender a Sánchez es incompatible con defender a Andalucía", ha avisado. En esa línea, el consejero ha argumentado que, "como miembro del Partido Socialista, el mejor favor" que Juan Espadas "puede hacer a nuestra tierra --Andalucía-- es no sólo pedir explicaciones, sino exigir una rectificación a Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda", María Jesús Montero, acerca "del atropello económico y del robo a Andalucía que pretenden hacer como consecuencia de su pacto con los independentistas catalanes y la propuesta de financiación singular para Cataluña". "Si Espadas no se planta ante Sánchez, cada día más está siendo cómplice de un robo a los andaluces y de una traición a nuestra tierra", ha advertido el consejero de la Presidencia, que ha remarcado que Andalucía ya pierde actualmente, "como consecuencia de la inacción del Gobierno de Sánchez" para reformar el sistema de financiación autonómica, "hasta 1.500 millones de euros todos los años, y perderemos mucho más como consecuencia de esta financiación singular" acordada para Cataluña, según ha alertado Antonio Sanz. De esta manera, el consejero ha sentenciado que "el concierto o cupo catalán es un claro ataque a Andalucía, una gran traición contra Andalucía, va en contra de la mejora de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación y de la dependencia que no se puede consentir", y Espadas, "o está con Andalucía o está con Sánchez, y lo que tiene que hacer como miembro del Partido Socialista es plantarse y exigir una rectificación y ruptura de los acuerdos que otorgan privilegios a unas comunidades autónomas frente a otras, y que claramente hacen al Gobierno de Sánchez como el más antiandaluz de la Historia", ha zanjado Antonio Sanz.

