Gamarra censura la "utilización" de la Abogacía del Estado por parte del Gobierno para "proteger a corruptos"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes en Pamplona "la utilización de la Abogacía del Estado por parte del presidente del Gobierno y del Gobierno de España para proteger a los corruptos". Y ha criticado así que "sea la Abogacía quien ejerce labores de defensa a corruptos, en vez de labores de acusación". En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en los Cursos Europeos de Verano organizados por Diario de Navarra y Equipo Europa, Gamarra ha añadido, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya cesado a dos altos cargos imputados en el caso Koldo, que "si han puesto a la Abogacía al servicio de los corruptos lo que hacen es tapar la corrupción". Tras afirmar que "la corrupción acorrala al presidente del Gobierno, a su propio Gobierno y a su partido", Gamarra ha censurado que, en el caso Koldo, "la Abogacía del Estado está defendiendo a personas que han sido cesadas y que el ministro ha definido como personas que tienen que ser cesadas por falta de confianza y por indicios de corrupción". "Desde el primer momento decidió respaldarlos y tapar la corrupción el propio ministro Puente porque la corrupción no es una corrupción del pasado sino del presente, que le afecta directamente a él", ha dicho. Gamarra ha manifestado que "en esa huida hacia adelante, en esa colonización y en la utilización de los instrumentos del Estado en beneficio del presidente del Gobierno y de su partido, no solo ha puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de su familia, sino que ha puesto a la Abogacía del Estado a defender a los corruptos". "Y todavía a día de hoy la Abogacía del Estado está en el caso de Koldo ejerciendo la defensa de una de las personas que fue cesada la pasada semana", ha expuesto. La dirigente 'popular' ha comentado que "lo que vivimos la semana pasada no fue el reconocimiento de que la corrupción está dentro del Gobierno socialista y dentro del Ministerio, sino que vivimos una estrategia de cortafuegos para que no vaya más allá la investigación y las exigencias de responsabilidades penales y políticas". "Pero mientras esto lo hacen, por otro lado los defienden", ha opinado. Según ha señalado, "el PP, que ejerce de acusación en el caso Koldo, ha solicitado al juez que se revise esa defensa por parte de la Abogacía del Estado de alguien que está siendo acusado de corrupción; y además que se le ofrezca a la Agencia Tributaria la posibilidad de ejercer acciones y de que ejerza como acusación". "Es el mundo al revés con Pedro Sánchez, en el que la Abogacía y la Fiscalía no defienden el interés general sino que se ponen al servicio de la corrupción", ha censurado. Gamarra ha exigido así que "la Abogacía salga de ahí porque donde tiene que estar es ejerciendo acciones de acusación y no de defensa de la corrupción". "No es posible cesar a los corruptos y mantenerles la defensa", ha aseverado, para acusar de "tapar la corrupción y proteger a los corruptos".

Compartir nota: Guardar Nuevo